Made In Chantier, sur INTERCLIMA la communication vidéo dédiée aux entreprises du bâtiment

En collaboration avec l'agence Millebruits et la startup Ioga, Made In Chantier vous propose des solutions simples et efficaces pour valoriser le savoir-faire et les bonnes pratiques de vos équipes. Grâce à cette plateforme intuitive, transformez vos smartphones en outils de communication puissants et engagez vos collaborateurs en les rendant acteurs de votre image de marque.

Invités : Alban PELESZKO, IOGA - Bertrand GIRARD, MILLEBRUITS.