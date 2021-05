Basée dans l'Aube (10) et en Seine et Marne (77), la société Mordefroy Levage est spécialisée dans la location de grues mobiles, de bras de grues et de nacelles, entre autres. L'un de ses clients avait besoin d'une nacelle permettant aux opérateurs de mettre en place des câbles électriques sous un pont, le long d'un canal : un travail qui nécessitait l'utilisation d'une nacelle pouvant conjuguer puissance, portée horizontale suffisante, faible niveau sonore et surtout capacité de travail en négatif.

Président de Mordefroy Levage, Patrick Mordefroy nous explique pourquoi sa recommandation d'utiliser une nacelle articulée Genie Z-60 FE était un choix sensé pour son client : "Parmi toutes les nacelles de notre parc, c'était la seule machine capable de répondre à ses besoins. En effet, il fallait respecter un angle de travail en négatif assez important, avoir suffisamment de portée horizontale et, pour le confort des opérateurs, proposer un équipement peu bruyant. Avec une portée horizontale de 11,15 m, une portée négative de 2,46 m et un concept hybride permettant de réduire le niveau sonore tout en faisant des économies de carburant, la nacelle Genie Z-60 FE cochait toutes les bonnes cases." Il rajoute : "Cette machine a été louée avec un opérateur, en l'occurrence Fabien, également responsable de l'exploitation chez nous. Et il s'y connait en performances de nacelles car cela fait 15 ans qu'il pilote des nacelles Genie. Il nous a confié qu'il n'avait jamais connu une telle puissance de transmission, en translation avant comme arrière, beaucoup plus efficace que sur des machines de même catégorie. De plus, il a souligné la simplicité de travail en négatif et le bas niveau sonore qui rend le travail plus agréable."



Il conclut : "Nous avons d'excellentes relations commerciales avec Genie, notamment avec Slim Chadi, toujours à l’écoute de nos besoins, Responsable Ventes France Est et Afrique du Nord." Retrouvez tous nos produits sur notre page Batiweb.