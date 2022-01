Nos inverseurs de polarité IPE STOP ONE et IPG GEOSTOP sont Made In France

L'humidité ne tient pas lieu de fatalité et il est possible de la supprimer. Découvrez nos produits contre l'humidité IPG GEOSTOP et IPE STOP ONE ! Tous nos produits sont fabriqués en France et à prix direct usine. Outre les problèmes de santé qu'elle provoque, l'humidité incarne le plus sûr moyen de dévaloriser son patrimoine.