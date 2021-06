Dans un contexte d'épidémie ou simplement pour anticiper tout risque sanitaire, il est de plus en plus recommandé de contrôler la température corporelle par caméra thermique. Avec la caméra thermique sans contact CA 1900, Chauvin Arnoux apporte une réponse simple, rapide et pratique pour détecter facilement et instantanément si des collaborateurs ou des visiteurs ne présentent aucune fièvre anormale.

Pourquoi mesurer la température corporelle avec une caméra plutôt qu'un thermomètre ?

La caméra thermique est un appareil simple et efficace pour repérer rapidement toute personne atteinte de fièvre. Dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, chaque employeur peut organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur son site. Avec la nouvelle caméra thermique CA 1900 pour mesurer la température humaine, corporelle ou cutanée, commercialisée par Chauvin Arnoux, détecter une élévation anormale de la température chez un individu est un dispositif très facile à mettre en place.



Tout comme un thermomètre infrarouge, la caméra thermique mesure à distance et sans contact une température à la surface d’un être vivant. L'un et l'autre captent les rayonnements infrarouges émis (invisibles à l’œil humain) par un individu afin d’en déterminer sa température. La différence est que le thermomètre sans contact va fournir la température d'un point précis, et non plus d’une surface comme la caméra thermique peut le faire. De plus, la mesure de la température d’un individu doit être réalisée à une distance de 5 à 20 cm alors qu'avec une caméra infrarouge de mesure de température corporelle, la mesure peut se faire jusqu'à 1,5 mètre de distance. De quoi rassurer l'opérateur qui assure la mesure de température de plusieurs dizaines de personnes chaque jour.

Pourquoi détecter la fièvre avec la thermographie ?

Parce que la fièvre est un indicateur important ;d'une infection. En effet, toute augmentation anormale de la température corporelle (souvent établie au‐dessus 38 °C) peut présenter un risque pour la personne ou autrui. La thermographie est considérée comme une méthode pratique et simple pour scanner aussi bien des personnes individuelles que des groupes. La température est mesurée au coin intérieur de l’œil (plus précise) ou au niveau du front (plus pratique) et une alarme est déclenchée si elle est hors d'un seuil de température fixé par l'opérateur ou bien en fonction d'une valeur moyenne des températures mesurées sur les 6 personnes saines précédemment contrôlées. Ainsi, on peut détecter rapidement et de manière fiable les individus présentant une augmentation de la température corporelle afin de les séparer pour un contrôle plus approfondi.

Quels sont les avantages et les fonctionnalités de la caméra thermique CA 1900 ?

Une prise de température instantanée

Parce qu'il est essentiel de fluidifier le passage des personnes entrant sur un site de production, un immeuble de bureaux, un établissement public, un aéroport ou une gare, un centre commercial, la prise de température doit être très rapide. La caméra thermique CA 1900 effectue la mesure en moins d'une seconde et affiche instantanément la valeur de la température. Avec une prise de température comprise entre +30 °C et +45 °C, cette caméra infrarouge vous garantit une mesure avec une précision de ± 0,5 °C. Un moyen particulièrement efficace pour détecter si une personne a de la fièvre ou pas.



Un dispositif sanitaire rassurant

Sans contact et respectant la distance recommandée d'1,5 mètre entre l'opérateur et la personne contrôlée, ce dispositif sanitaire est rassurant. Il mesure et affiche en temps réel à l'écran la température de chaque individu sans que personne ne prenne aucun risque.

Température corporelle ou cutanée, l'opérateur peut ajuster la valeur de la température mesurée pour compenser l'écart entre les deux types de température. En effet, la prise de température cutanée, c'est à dire au niveau de la peau a une valeur différente de celle normalement constatée avec une prise auriculaire, rectal ou buccale. Si la valeur de la température corporelle moyenne se situe entre 37 °C et 37,5 °C, celle de la température cutanée est plus basse, entre 30 et 36 °C pour une surface de 15 cm2. Il convient donc d'ajuster cet écart afin d'obtenir une valeur "médiane" plus juste.

Afin d'avertir l'opérateur de toute élévation anormale de la température, la caméra infrarouge CA 1900 dispose de 2 avertisseurs, l'un sonore, l'autre visuel. L'individu contrôlé est ainsi immédiatement identifié. Un élément d'alarme sécurisant pour celui qui prend la mesure.



Une mise en place rapide quel que soit l'environnement

L'insert trépied en standard sous la caméra thermique de mesure de température CA 1900 permet un déploiement très rapide, quel que soit l'environnement dans lequel vous souhaitez installer le dispositif. Vous disposez alors d'une solution fixe et plus stable que vous pouvez néanmoins déplacer en fonction de vos besoins de contrôle.

Grâce à son autonomie exceptionnelle, la caméra thermographique infrarouge CA 1900 vous assure un fonctionnement continu jusqu'à 9 heures. Très utile pour détecter des températures élevées à la surface de la peau et assurer le dépistage rapide et préliminaire de la fièvre de milliers de personnes.

Quelques caractéristiques techniques

Détecteur : 160 x 120 de type microbolomètre UFPA, 8 ~14 μm

NETD : 60 mK @ 30 °C (0,06 °C @ 30 °C)

Fluctuation de la mesure : < 0,02 °C (en alarme adaptative)

Précision : ± 0,5 °C

Plage de température : +30 °C à +45 °C

2 modes d’alarme :

-> Adaptative basée sur un écart de température vis‐à‐vis de la moyenne des températures mesurées (jusqu’à 6 personnes)

-> Sur dépassement d’un seuil de température fixé par l’opérateur

Mémoire : sur carte micro SD 2 Go (environ 4 000 images) amovible avec extension possible jusqu'à 32 Go

Masse / Dimensions : 700 g avec accumulateurs / H225xP125xL83 mm

