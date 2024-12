Le projet d’extension de la gare de Marseille-Saint-Charles dévoilé

Prévu pour une livraison en 2035, le projet d’extension de la gare Saint-Charles à Marseille vient d’être dévoilé. Ce projet prévoit l’aménagement d’un vaste espace souterrain et le percement d’un tunnel de huit kilomètres reliant le nord et l’est de la cité phocéenne.

On en sait davantage sur le futur visage de la gare de Marseille-Saint-Charles. Prévu pour une livraison en 2035, le projet d’extension de la principale gare de l’agglomération marseillaise a été dévoilé le 2 décembre. Celui-ci prévoit l’aménagement d’un vaste espace souterrain et le percement d’un tunnel de huit kilomètres reliant le nord et l’est de la cité phocéenne.

Désenclaver, fluidifier et reconnecter

Élément « essentiel » de la future Ligne Nouvelle Provence-Côte d’Azur (LNPCA) d’un budget total de 3,64 milliards d’euros, le projet « Halles Saint-Charles » permettra d’en finir avec la gare actuelle « en cul-de-sac », qui oblige les voyageurs à changer de train à Marseille pour poursuivre leur trajet entre l’ouest et l’est de la métropole. « Cela occasionnera un gain de 15 à 20 minutes pour plus de 20 000 trains traversant Marseille chaque année », a souligné le préfet de région, Christophe Mirmand.

L’extension de la gare, construite sous la maîtrise d’œuvre de l’ingénieur en chef Gustave Desplaces, a été conçue comme une prolongation du bâti existant, avec une réorganisation des 16 voies de surfaces existantes, et la création, à 25 mètres de profondeur, de quatre nouveaux quais souterrains.

L’objectif derrière ce chantier d’envergure est de répondre à la saturation de la gare actuelle, et à améliorer l’offre de transports en région, mais aussi sur l’arc méditerranéen entre l’Espagne, la France et l’Italie, a expliqué lors d’une conférence de presse le PDG de SNCF Réseau, Matthieu Chabanel.

Entièrement connectée aux réseaux de transport en commun de la métropole (métro, tramway, bus), la gare sera ouverte à 360° sur les quartiers riverains. Elle participera notamment au désenclavement des quartiers nord de la ville, en reliant ces derniers au sud de la cité phocéenne.

Début des travaux imminent

Les travaux effectifs commenceront dès 2025 afin de libérer un plateau de 8,5 hectares, actuellement occupé essentiellement par des parkings. Le début du creusement est prévu en 2028-2029.

Au total, ce sont 700 000 m3 de gravats qui doivent être excavés et évacués avant le début de la construction de la station souterraine, qui s’étendra sur 406 mètres de long pour 47 mètres de large, a expliqué le chef du projet, Anthony Roy.

En surface, il est également question d’aménager de nouveaux espaces urbains. Le projet prévoit la création de 4 300 m² d’espaces verts, offrant promenade plantée et îlots de fraîcheur.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock