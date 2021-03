Les composites : une alternative moderne aux essences de bois pures à ne pas négliger ! Communément composite rime avec « zéro entretien » mais… dans la réalité ces matériaux novateurs nécessitent aussi des soins spécifiques ! Owatrol® redéfinit sa gamme dédiée aux composites et transforme la formule du duo.

COMPO-CLEAN / COMPOXELL® : boosté pour traverser le temps !

Nouveaux matériaux du millénaire, les composites ont réussi à gagner une place légitime aux côtés des essences bois classiques. Avec la multiplication de leurs gammes, l’amélioration des formules, ils proposent actuellement un matériau très intéressant, qui ne remplace pas le bois, mais qui permet de satisfaire certaines attentes des consommateurs. Mieux maîtrisés et de meilleure qualité ces matériaux exigent donc un véritable soin comme les essences pures. En effet, les composites aussi solides, durs et denses qu’ils soient, se salissent, s’encrassent, et subissent fortement l’attaque des UV. Il est donc nécessaire de les entretenir si l’on souhaite les garder beaux !



Dans cette optique, Durieu qui n’a de cesse de travailler à la longévité des matériaux, vient de transformer la formule de son duo dédié aux composites pour décupler son efficacité et limiter l’impact sur l’environnement.



Rappel - Qu'est-ce qu'un composite ?

Un matériau composé d’une matrice plastique et d’une charge de particules de bois ou de matériaux approchants. La répartition « plastique versus particules de bois » varie beaucoup d’une sorte de composite à l’autre. De même la qualité du plastique utilisée diffère d’un type à l’autre influant sur la qualité du produit final suivant que cette part est majoritairement recyclée ou pas.



Ainsi dans un composite : plus la matière plastique utilisée est composée d’éléments recyclés et plus la part de plastique versus les particules de bois est importante plus le composite obtenu est fragile.



Quelles difficultés avec les composites ?

Ils présentent généralement une texture rainurée qui capte facilement les saletés. Celles-ci se retrouvent coincées, générant des taches, et mêmes des mousses. Une fois attaqués par la saleté, les composites peuvent aussi jaunir.



Enfin les UV vont attaquer la fibre plastique contenue dans le composite en l’asséchant et la durcissant, conduisant ainsi les lames à devenir cassantes. Il est donc très important d'apporter une protection particulière aux ouvrages en composite si l’on souhaite les conserver durablement.



C’est dans cette volonté d’améliorer encore la pérennité de ce matériau que Durieu a travaillé sur les formules de son duo pour accompagner encore mieux les supports en composite tout en limitant les impacts sur l’environnement.

Solutions OWATROL® - explications :

Nettoyer : mode d'emploi avec COMPO-CLEAN

De par leur texture spécifique, les composites ne peuvent pas être nettoyés avec un simple nettoyant ménager comme l’on pourrait être tenté de le faire. Il faut un produit adapté.



COMPO-CLEAN avec sa nouvelle formule agit comme un dégraissant puissant et vient dissoudre les taches de graisses, toutes les salissures incrustées dans les rainures et toutes les particules présentes sur le support.



Le plus : Plus efficace et en même temps plus douce, sa nouvelle formule est aussi plus respectueuse de l’environnement.

Protéger : une réponse optimale avec COMPOXELL®

En 3 mots : oléofuge, hydrofuge et durabilité grâce à une résistance accrue aux UV.



Explications : Grâce aux résines acryliques de qualité ainsi qu’aux additifs oléofuges et hydrofuges de sa nouvelle composition, COMPOXELL® permet aux ouvrages en composite de mieux résister aux taches de gras, aux effets de l’eau et à la pollution ambiante. La protection accrue aux UV donne au support une meilleure durabilité en évitant aux lames de casser.



Enfin la qualité des résines du COMPOXELL® lui confère une adhérence optimum sur tous les composites quelle que soit leur qualité. COMPOXELL® est ainsi une excellente solution pour faire durer le composite moyen de gamme.



COMPO-CLEAN / COMPOXELL® : DUO DE CHOC POUR MATÉRIAU DU NOUVEAU MILLÉNAIRE

