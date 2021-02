Le groupe familial Durieu fondé en 1923 crée et distribue des peintures décoratives et techniques, des produits d’entretien et de protection des bois et métaux. Il a opté pour un fort positionnement qualité grâce à une production 100% française. En croissance constante, il exporte presque la moitié de son chiffre d’affaires dans plusieurs dizaines de pays et sur tous les continents. Sans perdre de vue ses valeurs et ses racines, le Groupe Durieu a pris une nouvelle dimension et est plus que jamais un acteur incontournable sur son marché.