Nouveaux robinets thermostatisables série HDB Giacomini

Fort de son expertise, le fabricant italien commercialise ses nouveaux robinets thermostatisables avec équilibrage dynamique du débit de la série HDB (R401HDB, R402HDB, R415HDB).



Disponibles en trois types (équerre, droit, et équerre inversée), les robinets brevetés de GIACOMINI se destinent aux installations de chauffage central bitube avec colonnes montantes dans les logements collectifs.



Ils ont été imaginés pour maintenir en permanence un débit équilibré dans tous les radiateurs même en cas de changement de charge, lors de la fermeture d’autres robinets.

Une membrane à déformation contrôlée

Proposés en 3/8’’ x 3/8’’, 1/2’’ x 1/2’’ et 3/4’’ x 3/4’’, les robinets thermostatisables à équilibrage dynamique du débit de la série HDB de GIACOMINI intègrent un mécanisme de régulation de débit selon des valeurs prédéfinies lors de leur installation. Les robinets ainsi préréglés interdisent tout dépassement de débit même si des changements de charges se produisent dans le réseau en cas de fermetures d’autres robinets ou lors de sa mise en service.



Grâce à la présence d’une membrane d’équilibrage à déformation contrôlée, le système de contrôle de débit des robinets permet de réguler en permanence le débit selon une plage de pression différentielle minimale et maximale. Celui-ci est défini selon le dimensionnement du réseau du chauffage central existant à l’aide d’une bague de réglage présente sur les robinets et de la clé de réglage R73PY010 vendue par le fabricant.

1. Volant manuel

2. Bague préréglage débit (réglage d’usine : position 4)

3. Tige acier

4. Obturateur

5. Séparateur de régulation

6. Membrane d’équilibrage à déformation contrôlée

7. Corps du robinet

8. Écrou et douille

Pour en savoir plus exit_to_app