Comment choisir le bon enduit et réussir immanquablement l’enduisage avant les travaux de rénovation ? Alors que la plupart des utilisateurs appréhendent cette étape avant peinture jugée difficile et poussiéreuse, la marque TOUPRET pionnière sur le marché des enduits facilitants va plus loin pour simplifier cette phase indispensable.

Toujours à l’écoute des consommateurs, elle propose aujourd’hui une solution unique sur le marché avec une nouvelle version de la gamme enduits + outils MAGIC’. Cette nouvelle gamme de quatre produits est plus claire grâce à une présentation par type de supports à traiter : les petits défauts, les murs dégradés, les pièces humides et les façades. Elle est également plus facile à appliquer grâce à des outils de qualité professionnelle entièrement repensés. Les nouveaux enduits de la gamme MAGIC’ couvrent toutes les problématiques pour des murs parfaits. Ils sont livrés en kits prêts à l’emploi, comprenant un enduit et les outils d’application parfaitement adaptés aux bricoleurs novices qui se lancent dans la préparation des murs.

Toujours soucieuse de prendre en considération les demandes des bricoleurs, la marque répond, avec cette nouvelle gamme, à une forte demande de conseils pour le choix du bon enduit. Organisée par support, la gamme d’enduits + outils MAGIC’ permet de trouver facilement le bon produit en répondant immédiatement à la question clé : est-ce pour lisser de petits défauts, pour rénover une surface endommagée, en intérieur ou en extérieur ? Dans une pièce humide ? Autant de critères de choix immédiatement repérables par un l’illustration du support : plaque de plâtre, toile de verre, carrelage, ou crépi sur un mur en extérieur.



Pour assurer une mise en oeuvre encore plus facile, TOUPRET a entièrement repensé les outils livrés dans les kits. Son nouveau rouleau permet une dépose plus facile, plus homogène et plus rapide de l’enduit. Une fois l’enduit appliqué, il est lissé à l’aide d’une lame en inox réutilisable dont l’utilisation ne nécessite aucun savoirfaire particulier et permet une manipulation avec plus de confort. Avec seulement deux outils (un rouleau et une lame inox de qualité professionnelle), le kit complet permet de réaliser toutes les finitions et offre l’avantage de générer moins de poussière avec 80% de ponçage en moins par rapport à un enduit classique.

Nouveau dans l’offre des enduits MAGIC’, la marque décline aujourd’hui son concept avec une version pour la rénovation des murs extérieurs. Cette nouvelle référence permet d’obtenir une surface rénovée et parfaitement lisse sur les façades, les murets ou les descentes de garage par exemple. Très attendu, ce lancement MAGIC’ Extérieur complète une gamme qui couvre désormais tous les besoins en intérieur ou en extérieur pour lisser ou rénover les surfaces.

Disponibles en grandes surfaces de bricolage depuis le mois de mars 2020, les enduits de la gamme MAGIC’ sont vendus en kit complet prêt à l’emploi et avec leur recharge. Cette gamme est également complétée par l’enduit MAGIC’ Rebouch, idéal pour les petits travaux de réparation du quotidien.