Hilti, groupe spécialisé dans les technologies de construction, lance ON !Track 3 .0, nouvelle version de son application digitale de gestion du matériel sur chantier et au dépôt. Nouvelle interface, amélioration de la performance et de la flexibilité, nouvelles fonctionnalités, Hilti multiplie les innovations pour améliorer la productivité, contrôler les coûts et garantir la sécurité sur les chantiers.

Résoudre la difficile équation de la gestion du matériel sur chantier et au dépôt

La gestion du matériel de chantier dans le secteur du BTP est un centre de coût majeur. Un outil est manquant ? C’est potentiellement toute une organisation à changer et surtout une perte de productivité. Gérer les certificats et garantir la bonne conformité des matériels peut aussi tourner au casse-tête pour des entreprises habituées aux feuilles excel, au papier, ou dont l’organisation en silo limite l’échange d’information et donc une bonne gestion du matériel.

Avoir un système de suivi et de gestion du matériel simple, fiable et efficace est essentiel pour améliorer l’efficacité, assurer la rentabilité des projets, et garantir la sécurité. C’est pourquoi Hilti a développé en 2016 la première version de son application digitale de gestion du matériel sur chantier et au dépôt.



ON !Track permet de gérer ses équipements simplement, quel que soit son fournisseur et de bénéficier d’un suivi permanent et d’une traçabilité complète du parc matériel. Avec ON !Track il est possible de savoir à tout moment où sont les équipements pour les trouver, savoir s’ils sont utilisés et quand les passer en maintenance. L’application rend également possible le suivi des entrées et sorties des consommables et le contrôle des stocks et des dépenses. Enfin ON !Track permet de recevoir des notifications de maintenance et d’inspection, et de gérer les certificats des collaborateurs pour être en règle avec les règlementations QSE.



Le saviezvous ? 65 % des entreprises ont des difficultés à assurer le suivi des outils et des équipements. 90 heures sont passées chaque mois à la recherche d’outils. 160 000 € sont dépensés chaque année pour la recherche des équipements

Encore plus de performance et de fonctionnalités pour améliorer la productivité

ON !Track 3.0 a été développé sur la base des retours d’expérience des utilisateurs afin de leur proposer des évolutions adaptées à leurs besoins et à leurs métiers.



Celui-ci propose une interface renouvelée plus design et plus intuitive. Hébergé sur le cloud, il est accessible via un ordinateur, une tablette ou un smartphone (grâce à une application gratuite). ON !Track 3.0 c’est plus de performances et de flexibilité : la nouvelle plateforme est plus rapide, et l’interface est modulable.



Côté fonctionnalités, ON !Track 3.0 apporte trois changements majeurs.



La fonction « articles en lots » a été améliorée pour permettre un suivi des consommables, une possibilité qui était très attendue par de nombreux corps de métiers et qui simplifie considérablement la gestion des stocks et des approvisionnements.

Il devient aussi possible d’imputer les coûts par chantier ce qui aidera à renforcer le contrôle des coûts et dépenses.

Enfin ON !Track 3.0 permet, grâce à la nouvelle borne Bluetooth, d’améliorer le suivi du matériel sur les dépôts ou les chantiers et de réaliser des inventaires à distance à tout moment proactivement. Il sera aussi possible d’être alerté en temps réel dès qu’un matériel sort du périmètre, ce qui est une garantie supplémentaire de sécurité.

Une application digitale couplée avec un service à 360° 100% Hilti

Solution globale, ON !Track est aussi une offre de service unique spécifique à Hilti. L’entreprise accompagne ses clients de A à Z dans leur démarche de numérisation de la gestion de leur matériel : de l’identification des besoins à la mise en place du service et de l’application (Hilti se charge par exemple de l’étiquetage du matériel) en passant par la formation. Faire le choix de ON !Track c’est le choix d’une solution « clé en main » simple à utiliser et à l’implémentation indolore.



Hilti continue ses développements pour augmenter la capacité de suivi, pouvoir se connecter avec des ERP et aller vers une plateforme qui intègrera bientôt tous les services Hilti.



Découvrez ci-dessous en vidéo quelques témoignages clients :