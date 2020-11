HILTI FRANCE

Le groupe Hilti est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits hautes-performances à forte valeur ajoutée pour les professionnels de la construction et de la rénovation de bâtiments.





Notre offre de produits couvre les domaines suivants : forage-burinage, clouage, chevillage, forage-sciage-découpe au diamant, laser et détection, découpe et ponçage, vissage, coupe-feu, supportage et mousses. Nous recherchons l'excellence par l'innovation, la qualité totale, la relation directe avec nos clients et un marketing efficace.