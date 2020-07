La proximité client, qui figure parmi les piliers fondamentaux d’elm.leblanc, est aujourd’hui renforcée au travers de la digitalisation. En témoigne le lancement d’OPTIBOX 2.0, son nouveau système connecté de gestion et de maintenance optimisées pour les parcs de chaudières.

Imaginé et développé avec et pour les bailleurs sociaux et leurs prestataires de services, il permet de piloter et superviser à distance le parc sous contrat. Cet outil ergonomique vise ainsi à améliorer la qualité du service apporté aux usagers. Au-delà du fonctionnement des installations et des interventions, OPTIBOX 2.0, certifié RGPD, permet d’acquérir une connaissance fine du comportement énergétique du parc connecté. Une richesse d’informations qui apporte aux bailleurs de nouveaux services à valeur ajoutée.



Les fonctionnalités de l’outil s’inscrivent dans la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels. Il dispose de plus de 10 ans de rétrocompatibilité sur les chaudières elm.leblanc. Les remontées des consommations permettent de constituer une base de données qualifiée afin de caractériser le comportement énergétique du patrimoine immobilier. Les bailleurs peuvent ainsi cibler et adapter les travaux par rapport aux bénéfices escomptés après les travaux.

L'usager au coeur de la démarche

Le système permet d’être informé d’un défaut éventuel d’une chaudière avant même que l’usager ne s’en rende compte. Ces données anticipent le problème et proposent au locataire une solution proactive qui lui évitera de passer par exemple un long week-end d’hiver sans chauffage ou eau chaude. Un gage de sérénité ! OPTIBOX 2.0 fournit également des études de consommations sur lesquelles s’appuyer pour accompagner de manière personnalisée les locataires dans leurs dépenses énergétiques liées au chauffage.

L’ajout d’une sonde extérieure à OPTIBOX 2.0 optimise la finesse de régulation : le confort thermique s’adapte selon les variations météorologiques. L’efficacité énergétique saisonnière de l’installation de chauffage se voit améliorer de 4 points supplémentaires avec une sonde extérieure (selon l’ErP).

Une solution ergonomique pour un parcours client simplifié

Le système OPTIBOX 2.0 fournit une visibilité immédiate sur l’origine d’un défaut. Le module de diagnostic intégré affiche les principales données techniques de la chaudière et propose les causes les plus courantes associées. La prise en charge de l’usager est ainsi facilitée, aussi bien d’un point de vue relationnel que technique. Le professionnel est prévenu automatiquement par mail lorsqu’une chaudière se met en défaut, avec des informations détaillées sur l’incident. De nombreux outils lui permettent d’évaluer précisément la panne afin de réagir rapidement et efficacement.

Un service de maintenance optimisé, des coûts d'exploitation réduits