elm.leblanc, c’est 85 ans de recherche, de développement et d’innovation, plus de 500 000 contacts via Internet et les réseaux sociaux, plus d’1 million de catalogues et de brochures distribués, plus de 10 millions de consommateurs touchés par ses campagnes... Face à cette visibilité en croissance perpétuelle, la marque française de référence en matière de chaudières et de chauffe-eau à gaz a adapté, selon les époques, son identité visuelle et son utilisation des nouvelles technologies.