Courage et clairvoyance : la recette du succès de l’entreprise. Le 1er juillet 2018 aura marqué le 50ème anniversaire de Brigitte Vöster-Alber en tant que Présidente Directrice Générale de GEZE GmbH. À la barre depuis 1968, elle a toujours su maintenir le cap vers l’avenir, et n’a jamais reculé devant les challenges et les prises de décisions, parfois difficiles, mais essentielles pour le développement de la société qui compte aujourd’hui près de 3000 collaborateurs dans le monde entier. Et celles-ci ont porté leurs fruits, car GEZE est devenue l’un des principaux fournisseurs de systèmes de fermeture pour portes et fenêtres, de systèmes de portes automatiques et d’automatisation de bâtiments.