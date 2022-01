Porte coulissante en acier Bario, un style industriel et tendance

Indémodable, le style industriel est à la fois épuré et moderne alliant minimalisme et matériaux brutes. Donnant du cachet à un intérieur rappelant les ateliers d'artistes et les anciennes usines qui ont un charme indéniable. Ces ateliers d’artistes sont aujourd’hui une source d’inspiration pour la décoration d’intérieur avec pour tendance : la porte coulissante en acier.

C’est la tendance depuis de nombreuses années, le style industriel a su faire sa place dans la décoration d’intérieur. Ce style est aménageable dans n’importe quel environnement de la maison, de l’appartement ou du bureau. Il peut coexister avec n’importe quel autre style de décoration, c’est l’un de ses plus grands atouts !

La porte coulissante acier Bario : un atout design dans son intérieur

Avec un aspect élégant et design, la porte coulissante Bario apporte un réel cachet à votre intérieur à elle seule ou bien en harmonie avec notre verrière en acier noir mat Bario.



L’importance de la lumière : la porte coulissante Bario apporte de la lumière dans la pièce grâce à son verre transparent permettant d’agrandir l’espace de vie.



Avec sa finition noir mat sablé, la porte coulissante reste à la fois sobre et raffinée. Sa fine structure en acier noir mat lui donne un air contemporain et renforce son charme authentique.

La porte coulissante Bario : robustesse et finition de qualité

La porte coulissante en acier Bario est désigner à partir de matériaux riches, de qualité alliant expertise et solidité.



La porte coulissante est fabriquée avec :

Des profils en acier soudés finition époxy noir mat sablé

finition époxy noir mat sablé Un verre trempé « sécurit » de 6mm

« sécurit » de 6mm Un soubassement en acier de 2mm

Plusieurs dimensions sont disponibles :

Hauteurs : 204 / 220cm

Largeurs : 73 / 83 / 93cm

Épaisseur : 4cm

La porte coulissante Bario est pré-percée et taraudée pour deux modèles de rails : nos ferrures de porte coulissante noir mat BARIO 1 - AC030105 et QUADRAT 1 - AC030112.



Nous travaillons avec des transporteurs spécialisés dans la livraison de produits fragiles et volumineux. Sous 10 jours ouvrés, la porte coulissante Bario arrive « prête à poser » ce qui rend son installation simple et rapide.