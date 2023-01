Portes d'entrée Aluminium et Mixte : nouveaux modèles

MILLET vous propose toute une gamme de portes d'entrée Alu et mixte sur mesure qui s'adaptent à toutes les configurations, du neuf à la rénovation.

Un concept breveté : L'atout esthétique différenciant est le concept d'ouvrant et dormant affleurant, qui apporte de la modernité à la porte. Toujours dans un souci d'harmonie les vitrages et inserts sont également coplanaires.



Sécurité : Toutes nos portes sont équipées d'une serrure 5 points munie de 2 crochets acier couplés à 2 goujons anti-soulevage et d'un barillet 5 clés.



Dimensions optimisées : Sensibles à la question de l'accessibilité, les seuils de portes sont tous aux normes pour Personne à Mobilité Réduite en ne dépassant pas les 20 mm de haut. Elles peuvent atteindre jusqu'à 1200 mm de large en un vantail.



Large choix : Avec 6 lignes graphiques, 16 motifs et 96 modèles, nous avons LA porte qui répond à chaque projet.

10 Nouveaux modèles aux lignes végétales et graphiques

