2 nouveaux modèles viennent compléter la gamme des enregistreurs PEL100 de Chauvin Arnoux, Le PEL106, tout-terrain, IP67, et le PEL104 pour les applications sur les moteurs électriques. Nouveaux modes de mesures, nouveaux modes de communication, 3G/GPRS, nouvelles applications !

Pour les producteurs ou gros consommateurs d'électricité, pour les organismes de contrôle, pour les électriciens ou techniciens de maintenance, les enregistreurs PEL100 répondent aux différents besoins:

Comptage des puissances et énergies (NF EN ISO 14001)

Efficacité énergétique (directive européenne 2012/27/UE)

Audit de consommation électrique (NF EN ISO 50001)

Validation des vraies consommations énergétiques

Maintenance & diagnostic

Mesures

La mise en place des PEL100 ne nécessite pas de coupure secteur. Quel que soit le type de réseau électrique, ils mesurent les tensions et courants TRMS, les puissances et énergies, Pf, DPF, CF et THD.

Associés à des loggers L452 déportés, le PEL106 enregistre des mesures analogiques, (paramètres externes, jusqu'à 8x2 voies) telles que la température, la pression, le couple moteur... Il répond aux besoins des applications dans le secteur des énergies nouvelles, tel que, par exemple l'éolien ( comptage des énergies associé à la force du vent).

Le PEL104 peut via l'application ANDROID dédiée, réaliser les mesures pour les applications sur les moteurs : vitesse de rotation, couple et rendement moteur. Plus besoin d'ajouter des capteurs spécifiques pour suivre le comportement d'un moteur en temps réel.

Ultra-communicant

Le PEL104 et PEL106 sont équipés de multiples modes de communication : USB, Ethernet, Bluetooth, WiFi et 3G/GPRS. Le mode 3G/GPRS, permet à l'utilisateur d'insérer une carte SIM dans le PEL, afin de s'y connecter à distance via une liaison GSM/3G. L'accès au PEL106 est aussi possible via un serveur IRD.

Ergonomie

3 modèles compacts (PEL102, PEL103 et PEL104) en boîtier aimanté, peuvent être positionnés aisément dans une armoire électrique. Le PEL106, en boîtier IP67, est transportable partout sur le terrain et peut être positionné sur un poteau électrique. Plus de problème de batterie, les PEL100 s'auto-alimentent directement par la phase grâce à l'accessoire fourni. Leur écran LCD avec rétro-éclairage (sauf PEL102), doté d'un triple ou quadruple afficheur numérique, offre une très bonne lisibilité. Equipé d'une carte SD/SD-HC, le PEL100 sauvegarde les données sur plusieurs mois, ou années.

Logiciels

PEL Transfer, livré en standard, permet d'analyser les données enregistrées avec les PEL100. Nouveauté : le logiciel calcule directement le coût des puissances consommées, et donne le résultat dans la monnaie locale sélectionnée.

La plateforme logicielle DATAVIEW, permet le paramétrage de seuils d'alarmes, la génération de rapports.

Caractéristiques complémentaires :

Puissances active, apparente, réactive

Energie totale ou partielle

Décomposition des pertes d'énergies

Acquisition : 5 mesures / seconde

1000 V CAT IV (PEL106) / 1000 V CAT III ( PEL104)

Pour en savoir plus exit_to_app