L’e-shop Elec44.fr s’ouvre aux professionnels du bâtiment

Concentrant jusque-là des clients principalement particuliers, Elec44.fr, e-shop de matériel et d’appareillage électrique, s’oriente vers les professionnels du bâtiment, en lançant un espace vente dédié. Accessible via un code privé, l’interface recense 6000 références et tend à accompagner l’activité des électriciens installateurs, dont la reprise après la crise explose.

Entreprise établie à Saint-Brévin-les-Pins (44), Elec44.fr vend en ligne depuis 2007 du matériel et de l’appareillage électrique, essentiellement aux particuliers. Or, après une interruption des chantiers au printemps 2020, 2021 est synonyme de forte reprise économique pour les électriciens, comme celle constatée chez leurs confrères couvreurs. Afin d’aider les installateurs et autres professionnels du bâtiment à appréhender leurs carnets de commande chargés, le distributeur a décidé de créer un espace dédié à la cible. 6000 produits référencés sur l’espace pro Muni d’un code utilisateur personnel, le client professionnel accède ainsi via l’espace à 6000 produits. Parmi ces derniers, on note des références connues des électriciens installateurs : les solutions de performance énergétique Schneider Electric - par exemple la gamme Acti 9 -, 33 références de télécom et multimédia d’Omelcom ou bien les bornes de connexion Wago. Un ensemble de fournisseurs dont Elec44.fr tend à vendre le catalogue à des prix attractifs, à travers des offres promotionnelles régulières (pourcentage sur les produits, création de lots, codes promo et arrivages ponctuels…) La livraison rapide est aussi le crédo de l’e-shop, qui propose soit l’expédition en 48h via l’option colissimo, bureau de poste, commerçants, ainsi que points relais DPD, soit le Chronopost express avec des prix avantageux et l'arrivée du colis le lendemain de la commande, si celle-ci est faite avant 12h. Par ailleurs, la livraison est offerte quand le montant d’achat est de 100 € TTC et bénéficie d’un suivi SAV disponible la semaine*. Le délai de retour est aussi rallongé par rapport aux particuliers, afin de s’adapter au planning de chantier du professionnel. Tant de services rendus possibles par les 21 salariés d’Elec44.fr, répartis entre trois services : commande, SAV ainsi qu'achat et e-commerce. Pour mieux répondre à cette demande supplémentaire, l’entreprise déménagera en 2022 dans un bâtiment deux fois plus grand. *Le SAV est disponible par mail ou par téléphone du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Virginie Kroun

Photo de Une : Elec44.fr



Virginie.kroun