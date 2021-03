Vos locaux professionnels sont indispensables à la bonne marche de votre entreprise. Si vous en êtes propriétaire, ils constituent en outre votre patrimoine. C’est pourquoi il est impératif d'être parfaitement assuré pour pouvoir faire face à un sinistre. Savez-vous qu'en France, faute de garanties suffisantes, 2 entreprises sur 3 ne survivent pas à un incendie ! Découvrez en vidéo pourquoi il est capital d’assurer ses biens immobiliers. #BIENPLUSQUUNSPECIALISTE

Pourquoi est-il capital d'assurer parfaitement ses biens immobiliers ?

Les locaux professionnels de votre entreprise sont indispensables à votre activité. Que vous soyez locataire ou propriétaire, un sinistre grave peut mettre en péril la pérennité de votre activité. Il est donc essentiel d'être bien assuré.

Pourquoi s’assurer ? Quels sont les risques ?

De nombreux types de sinistres peuvent survenir : incendies, dégâts des eaux, vols, vandalisme, mais aussi tempêtes, chutes de neige ou coulées de boues. Votre assurance doit couvrir la détérioration ou la destruction du bien en lui-même et de son contenu. Une garantie pertes d’exploitation après dommages matériels est également vivement recommandée.

De quels biens parle-t-on ?

Tous les types de biens immobiliers sont concernés : ateliers, dépôts, entrepôts, usines, bureaux, immeubles de logements...

Ces risques sont-ils importants ?

860 incendies se déclarent chaque jour sur le territoire. De même, on compte 170 dégâts des eaux par heure et 2 catastrophes naturelle par semaine ! Il faut savoir qu’en France, 2 entreprises sur 3 ne survivent pas à un incendie, faute de garanties suffisantes.

Comment SMABTP peut- vous aider ?

Aujourd’hui, avec plus de 180 millions m² de locaux et immeubles assurés, SMABTP est l'un des premiers assureurs français du monde professionnel et la référence en matière d’assurance de parcs de logements sociaux.

Que vous ayez besoin d’assurer des locaux professionnels, des installations de chantier, un ouvrage d’infrastructure ou que vous soyez propriétaire non occupant, il y a une solution adaptée à votre besoin. Avec SMABTP, vous gagnez en sérénité et vous êtes sûr d’être bien accompagné dans l’assurance de vos biens.



