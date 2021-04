Nidaplast a inventé il y a plus de 20 ans, la dalle alvéolaire Nidagravel® qui permet de stabiliser le gravier dans ses alvéoles. Déclinée en différents formats et épaisseurs, cette dalle à graviers est utilisée pour réaliser des allées, des cours, des terrasses ou encore des parkings.

Des produits complémentaires pour tout type de réalisation

Une pose dans les règles de l’art !

Rien ne sert d’utiliser des produits perméables si un soin particulier n’a pas été apporté à la préparation du terrain. Les plaques nidagravel sont par exemple très facile à poser. Toutefois, il faudra prêter un soin particulier à la préparation du sol : une fondation adaptée à la capacité de portance du sol et au type de circulation doit être préalablement réfléchie. Par exemple : installer 5 à 10 cm de pierraille pour une allée piétonne ou une piste cyclable, 30 à 40 cm pour un passage de véhicule lourd. Par ailleurs, le choix du gravier aura également son importance : privilégier un granulat non friable de type 8/10- 8/15.

L’eau pluviale : fil conducteur des produits nidaplast.

Spécialiste de la gestion des eaux pluviales enterrées, Nidaplast conçoit et fabrique des produits pour infiltrer l’eau de pluie à la parcelle.

Privilégier les sols perméables permet d’infiltrer directement l’eau au plus proche de son point de chute et évite le ruissellement et l’engorgement des réseaux d’assainissement en cas de forte pluie.