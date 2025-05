Des sols perméables pour des villes plus résilientes

Face aux enjeux croissants liés à l’imperméabilisation des sols, la loi ALUR incite à repenser l’aménagement des parkings, notamment dans les projets de surfaces commerciales. Désormais, créer un parking perméable n’est plus une option, mais une nécessité réglementaire et environnementale.

Pionnier du sujet, Nidaplast propose depuis plus de 40 ans des solutions techniques pour désimperméabiliser les sols et mieux gérer les eaux pluviales, à la parcelle.

La solution OCITY : design, performance, écologie

Inventeur du concept de stabilisation de graviers avec la célèbre marque NIDAGRAVEL, Nidaplast a élargi son offre avec une gamme complète de dalles perméables. Plusieurs formats et épaisseurs sont aujourd’hui proposés pour répondre aux contraintes spécifiques de chaque chantier.

Les dalles OCITY PAV65 et NGR65, d’une hauteur de 65 mm, ont été développées pour offrir à la fois robustesse, fonctionnalité et esthétisme.

La dalle PAV65 peut accueillir 9 pavés carrossables de 60 mm d’épaisseur, offrant une solution stable et durable pour les zones de circulation.

La dalle NGR65, quant à elle, a été spécialement dessinée pour favoriser l’écoulement des eaux pluviales et optimiser le développement racinaire du gazon. Sa géométrie innovante améliore également le confort de marche : les alvéoles sont conçues pour permettre une pose naturelle du pied, à la différence de nombreuses dalles concurrentes où le confort piéton est négligé.

Mix & match : associer robustesse et esthétisme

Les deux types de dalles (PAV65 et NGR65) peuvent se combiner librement sur un même parking pour créer des zones différenciées (allées de circulation en pavés, stationnements végétalisés, etc.).

Résultat : une gestion optimisée des eaux pluviales directement à la parcelle, et un aménagement harmonieux et durable.

Conformes, pratiques et économiques

Choisir les dalles OCITY, c’est respecter la loi ALUR tout en augmentant la surface de stationnement disponible, grâce à leur caractère perméable. C’est aussi réduire le recours aux réseaux d’eaux pluviales en favorisant l’infiltration naturelle.

Pour voir une réalisation concrète de parking mixte pavés/gazon avec les dalles OCITY, découvrez l’aménagement d’un centre commercial à Deauville sur notre site / rubrique réalisations.

