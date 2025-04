Pour protéger la population comme les infrastructures face aux inondations, le dispositif gouvernemental Vigicrues se renforce. Une nouvelle fonctionnalité, Vigicrues Flash, offre un affichage dynamique des cartographies des zones à risques.

Les inondations sont en recrudescence, entraînant des risques pour le bâti et les vies. Le ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en profite pour améliorer son dispositif Vigicrues.

Pour rappel, Vigicrues se compose d’une application portable, qui permet de recevoir des avertissements personnalisés selon sa localisation. Des informations en temps réel disponibles sur un site, qui met à disposition une nouvelle fonctionnalité : l’affichage dynamique des cartographies des zones d’inondation potentielle, appelée Vigicrues Flash.

11 400 communes et 34 000 km de cours d’eau couverts

« Ces cartographies permettent de connaître l'étendue potentielle d'une inondation sur un territoire donné. Les autorités et les habitants exposés à ce risque peuvent visualiser les impacts attendus sur le territoire, selon la hauteur d’eau à une station donnée », lit-on dans le communiqué ministériel.

« Elles sont un outil à disposition de tous, et notamment des pouvoirs publics pour prendre les mesures nécessaires à la protection des populations », est-il également développé.

Ainsi, Vigicrues Flash signale un risque de crues « soudaines, qualifiées de fortes ou très fortes », en temps réel et dans les prochaines heures. La nouvelle fonctionnalité couvre 11 400 communes et 34 000 km de cours d’eau. 100 communes ont été ajoutées, plus précisément d’Essonne, d’Ardèche, d’Aveyron, des Yvelines et de la Creuse.

Rappelons également que les collectivités et gestionnaires de crise peuvent s’abonner gratuitement, afin de recevoir des alertes SMS en cas de risque de crue. Au-delà de protéger les particuliers, le dispositif veut aussi se parer à la résilience des infrastructures. Une manière de se préparer au cap des +4°C d’ici 2100 en France.

« Je salue à cette occasion le travail engagé par les équipes de Vigicrues pour offrir à chacun une information plus claire, plus accessible et plus dynamique pour permettre aux Français d’agir en connaissance de cause face au risque d’inondation », s’exprime Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.

Par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock