PRESTO CHEF® est la nouvelle gamme de robinetterie Grande Cuisine PRESTO conçue et testée auprès des professionnels de la restauration pour répondre aux besoins persistants du milieu : exigence de fort débit, d’efficacité de rinçage, d’ergonomie, d’hygiène irréprochable et un rythme effréné. PRESTO CHEF® vous séduira par ses nombreux atouts, associés à un design universel résolument moderne.

Robustesse & fiabilité en toutes circonstances

La gamme PRESTO CHEF® est conçue pour les cuisines professionnelles, où performance et robustesse sont les maîtres-mots.



Composée d'une robinetterie de pré-lavage (colonne avec ou sans douchette) et d'une robinetterie dite "classique" (mélangeurs, mitigeurs sur plage/ mural), elle résiste aux différents aléas des cuisines professionnelles tels que les coups de louche ou de casseroles.



Volontairement robuste, elle dispose de sérieux points forts :

Son bec orientable d'une épaisseur de 1,5 mm et de diamètre 22 mm résiste à plus de 200 000 manoeuvres.

Le flexible souple de qualité alimentaire, résiste à de nombreuses sollicitations (plus de 500 000 manœuvres). Son ressort en inox facilite le guidage du flexible.

Par ailleurs, la conception des colonnes de douche a été renforcée au niveau de la liaison corps-colonne, qui est souvent un des points faibles de ces robinetteries

Quand ergonomie rime avec efficacité

Afin d'assurer une performance optimale, nos colonnes PRESTO CHEF sont équipées de becs de remplissage avec tête céramique offrant un plein débit en 1/4 de tour, et un remplissage rapide de la cuve. Sur les modèles de mélangeurs, l'utilisation des têtes à disques céramiques apporte une plus grande endurance dans le temps, à la différence des têtes à clapet utilisées par la concurrence.

Pour une plus grande flexibilité, la tige murale de la colonne est recoupable selon les besoins et la configuration du client. De même, le support de douchette est positionnable à gauche ou à droite, aux choix de l'utilisateur.

La nouvelle douchette PRESTO CHEF entièrement conçue en interne par nos équipes, offre une prise en main aisée grâce à sa large surface de préhension et permet une bonne accroche avec des gants mouillés. La douchette est pourvue d'une surface dite "Safetouch" de manière à limiter les risques de brûlure. Elle délivre un débit de 12L/Min, et dispose de 2 jets réglables (rinçage et décrassage). La fonction écoulement continu de l'eau est rendue possible par l'accroche de la manette au sein du crochet prévu à cet effet.

Nos produits phares

Toujours à l'écoute de nos clients, nous avons développé avec eux 2 nouveaux modèles spécifiques et différenciants répondant aux besoins des restaurateurs :

Modèle "MINI" : il s'agit d'une colonne avec robinet et bec de remplissage se distinguant par sa petite taille (66 cm au lieu de 1,1 m) permettant ainsi aux restaurateurs un gain de place non négligeable ! Ce modèle connaît déjà un vrai succès et séduit de nombreux clients. Un petit modèle qui a déjà tout d'un grand !

Modèle " Spécial Bar" : répondant aux besoins des gérants de bars, ce mitigeur est doté d'un bec suffisamment haut et d'une commande latérale déportée facilitant le passage de la vaisselle. Son design est conçu de manière à ce que le bec ne dépasse pas du comptoir, offrant ainsi une meilleure harmonie visuelle.

Maintenance simplifiée

Afin d'optimiser votre temps et simplifier votre maintenance, les versions mélangeurs disposent d'une fente sous les pastilles rouge et bleu permettant le passage d'un tournevis pour faciliter le changement des têtes céramiques. Surtout, n'hésitez pas à découvrir l'ensemble de nos pièces détachées pour ce produit sur notre site internet PRESTODATASHARE

Une gamme destinée aux professionnels de cuisine

La gamme PRESTO CHEF® existe en différents modèles pour s'adapter à vos besoins et exigences.

Notre gamme est prévue pour différentes cuisines professionnelles :

Cuisines et restaurants

Grandes cuisines gastronomiques

Cuisines centrales

Poissonneries

Plonges de grandes surfaces

Retrouvez l'ensemble de nos références pour ce produit en cliquant sur le lien ci-dessous.

Pour en savoir plus exit_to_app