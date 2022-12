Rencontre avec Thierry Vivier, directeur Marketing Produit & Communication de Presto, qui nous dévoile Linea. La gamme de robinets à détection et économiseurs d’eau tend à séduire les acteurs de l’immobilier tertiaire. Comment ? En proposant à la fois une dimension technique et architecturale.

Cela fait 95 ans que Presto innove dans le monde de la robinetterie, avec une activité principalement tournée vers les établissements recevant du public (ERP). Parmi ses dernières solutions mécaniques et électroniques, la marque lance Linea, sa gamme de robinets de lavabos électroniques à déclenchement automatique.

Le robinet à économies d’eau, un produit peu utilisé dans le tertiaire

Disponibles en deux types de formats - mural ou sur plage - le modèle Linea s’adresse à des lieux collectifs, « pour un usage intensif », selon la marque. Thierry Vivier, directeur Marketing Produit & Communication de Presto, nous évoque notamment un ciblage vers le tertiaire.

« Post-Covid, il y a eu une grosse grosse demande sur tout ce qui est robinetterie sans contact, pour l’hygiène notamment. Puis il y a un autre sujet d’actualité : les économies d’eau », nous développe-t-il. Des enjeux faisant des entreprises une cible idéale et auxquels tend à répondre le robinet Linea, programmé pour offrir un débit d'1,9 L/min ou de 3 L/min. De plus, son système de rinçage automatique s’enclenche toutes les 24h après la dernière utilisation et peut se régler via l’interface Presto Com. Une option pratique contre le développement de légionnelles, pseudonomas ou autres bactéries, dû à la stagnation de l’eau.

Cependant, intégrer un robinet sans contact en bâtiment tertiaire n’est pas sans défi. Pourtant, « souvent, ce sont des robinets standards qu’on va trouver dans les toilettes », nous révèle Thierry Vivier. Pourquoi ? « La plupart du temps, dans la tête d’un architecte, les robinets à économies d’eau c’était le robinet qu’on va trouver dans toutes les stations d’aires d’autoroutes, c’est-à-dire le bouton pressoir ou autre produit stigmatisant », nous explique-t-il.

Un haut niveau de réparabilité

Pour se faire une place dans les bâtiments d’entreprises, le robinet Linea devait d’abord redorer l’image des solutions à économies d’eau. C’est là qu’entre en jeu la dimension technologique du produit, notamment par sa cellule de détection, disponible sous deux modes d’alimentation : un par raccordement secteur (230V ou 12-24V), l’autre par pile lithium 3V CR 123.

« On a une cellule qui est en auto-apprentissage. Normalement, il faut régler par rapport à l’environnement, donc l’installateur doit se connecter pour faire les modifications et regarder si ça marche bien, etc », nous expose Thierry Vivier. Avec l’auto-apprentissage intégré dans les robinets Linea, l’installateur a juste à décoller le scotch couvrant la cellule, après avoir installé le produit.

Le professionnel n’a plus qu’à reculer et attendre que le robinet coule. « Il va couler une première fois, couler une deuxième fois. Et durant ce premier jet, le robinet va analyser, regarder quel type de luminosité il y a autour de lui. Aussi, il peut y avoir des miroirs, une série de lavabos d’un côté et de l’autre, et ça réfléchit les informations, (…) jusqu’à analyser la façon dont l’eau va couler dans la vasque. Parce que sur certaines vasques, les dernières gouttes d’eau vont descendre tout doucement », poursuit le directeur Marketing Produit & Communication de Presto. Des données censées optimiser le débit d’eau. Un second jet de 10 secondes est censé confirmer la bonne installation du produit.

De quoi faciliter le travail de l’installateur, tout comme son indice de réparabilité. Le robinet Linea atteint les 8,8/10 sur la note pour la lutte anti-gaspillage. Il faut dire que tout est dans le corps du robinet, de ladite cellule de détection, aux électrovannes, en passant par le boitier pile étanche, selon le mode d’alimentation. Des composants accessibles par le front du produit, par une plaque amovible et ouvrable par une simple clé Allen. Un point de plus marqué auprès des gestionnaires ou des facility-managers de l’immeuble tertiaire, qui peut faire réparer le robinet sans avoir à le déposer. « Autre avantage : le modèle en applique est équipé d’une vanne d’arrêt accessible par l’avant afin de pouvoir couper l’eau indépendamment du réseau », est-il mentionné dans un communiqué Presto.

Une diversité de designs

Mais ce qui va séduire les architectes dans le tertiaire, autre cible de Linea, c’est l’aspect design. Au-delà de son apparence épurée et linéaire, le robinet offre six finitions possibles : chrome, inox brossé, cuivre brossé, or brossé, chrome noir, noir mat ainsi que le rainbow (arc-en-ciel).

Ce dernier coloris détonne particulièrement. « C’est vraiment ce qu’on appelle un produit vitrine. Il est là pour démontrer qu’on est capable de faire ce que vous voulez », nous confie Thierry Vivier. À savoir que Presto n’est pas à son premier coup de folie créative, ayant déjà sorti des robinets couverts de revêtements cuir ou fausse fourrure. Toutefois, la finition rainbow peut inspirer des architectes sur des projets de restaurants ou d’hôtels originaux. Malgré toutes ces possibilités de personnalisation, « la version chrome est finalement celle qui est la plus sollicitée en général », souligne Thierry Vivier.

En ce qui concerne les matériaux, Presto a misé sur des matières en contact avec l’eau et reconnues par les exigences internationales (4MS, RoHS, Reach, NSF-372). On relève notamment le laiton, résistant à la corrosion et facilement recyclable. De plus, la surface interne des éléments en laiton étant non-traitée et lisse, le robinet Linea « limite le risque de migration de chrome ou de nickel dans l’eau potable tout en limitant la fixation du biofilm et le développement bactérien », mentionne le communiqué de Presto.

Si Presto a pu anticiper les pénuries et hausses de composants liées à la pandémie, le fabricant s’est fait rattraper par la guerre en Ukraine et son impact sur les prix de l’énergie. « Le plus gros impact qu’on ait eu c’était sur les transports, puisque les coûts de conteneurs ont explosé. On est passé que 400 à 800 puis à 10 000 euros le conteneur », nous raconte Thierry Vivier. À cela s’ajoutent les difficultés des fonderies - particulièrement énergivores - à fonctionner. Par conséquent, Presto a dû augmenter le prix de ses produits d’en moyenne 6 % pour 2023.



