PRESTO SAFE® est le nouveau robinet électronique PRESTO conçu et testé pour un usage intensif. Son déclenchement sans contact facilite l’utilisation du robinet aux personnes à mobilité réduite, enfants et personnes âgées. A l’heure du « tout sans contact », PRESTO SAFE permet de sécuriser au maximum les sanitaires pour éviter le transfert de bactéries ou virus, le tout à un prix attractif.

L'hygiène du « sans contact »

Afin de garantir une bonne hygiène des mains, les autorités sanitaires recommandent un lavage des mains régulier. Pour aider à la mise en place des gestes barrières, PRESTO développe de nouveaux produits avec des technologies sans contact manuel permettant de sécuriser au maximum les sanitaires et ainsi éviter le transfert de bactéries ou de virus. Le Presto SAFE est la réponse à ce besoin.



Ce nouveau robinet à détection infrarouge, sans contact et temporisé, existe en version simple ou mitigeur avec une installation sur plage ou murale. Son design compact et discret à finition chromée s'intègre dans tous les environnements.

Ses avantages sont nombreux notamment en termes d'hygiène avec un déclenchement sans contact manuel.

Protéger les établissements du développement bactérien

Lors des périodes de non-utilisations des sanitaires (week-ends, vacances scolaires, crises sanitaires…), les robinets ne sont que peu voire pas utilisés. L'eau des réseaux stagne et favorise le développement bactérien comme les légionelles ou les pseudomonas. Le rinçage automatique périodique du PRESTO SAFE permet d'éviter cette stagnation et ainsi d'avoir un établissement opérationnel même après une longue période d'inactivité !

Économies d'eau et flexibilité

Disponible en version 3l/min ou 1,9l/min pour la version Prestogreen, sa durée d'écoulement est préréglée à 7 sec à partir de la détection des mains : les économies d'eau sont au rendez-vous ! Cette durée d'écoulement, la fréquence et la durée d'écoulement des rinçages automatiques sont paramétrables selon les besoins spécifiques de chacun via l'application PRESTOCOM.

Endurance, confort et sécurité

Le PRESTO SAFE® est conçu pour les lieux publics à forte fréquentation : ses matériaux robustes et sa pile longue durée sont garants d'une utilisation intensive sans encombre.

Pour permettre aux personnes à mobilité réduite, enfants et personnes âgées de l'utiliser en toute facilité, son déclenchement sans contact et sans effort est indiqué par des pictogrammes sur le devant du robinet. Une sécurité est présente pour permettre une fermeture automatique en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur.

PRESTO PLUG & PLAY : du robinet mécanique à l'électronique

Dans l'optique de toujours simplifier le travail des services techniques, ce nouveau robinet est « PLUG & PLAY », c'est-à-dire qu'il peut s'installer facilement et rapidement en remplacement de n'importe quel robinet simple mécanique G 1/2''.

De plus, la maintenance est facilitée par un accès total au système intégré (cellule, électrovanne, pile) par simple ouverture du capot avant via une vis invisible.

Le robinet accessible pour tous

PRESTO SAFE® est idéal pour les lieux recevant tout type de public tels que les écoles, collèges, lycées, services de petite enfance, cafés, hôtels et restaurants, centres sportifs et d'amusement, campings, ou encore bâtiments industriels et administratifs.

PRESTO propose aujourd'hui un robinet de collectivité à un prix attractif pour permettre à tous les ERP de s'équiper sans se ruiner !

