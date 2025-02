Suite au départ d’Yves Daniélou, Bertrand Caron reprend la direction générale de Geberit France. L’intéressé a tenu un point presse, au cours duquel il expose les ambitions 2025 de la marque, sur le marché français des équipements sanitaires.

Yves Daniélou part à la retraite, après « une longue (très longue !) carrière dans notre marché de la salle de bains », s’est exprimé, dans un communiqué fin décembre, l’ancien directeur de l’activité France de Geberit, groupe expert des équipements sanitaires.

« Cette expérience a été pour moi marquée par de nombreuses étapes professionnelles et un environnement partant de la « petite » marque challenger Selles jusqu’à Geberit aujourd’hui… », se remémore celui qui a été aussi président de l’Association des Industries de la salle de bains (AFISB). Mandat auquel il mettra fin au 1er trimestre 2025.

Le directeur des Ventes devient directeur de l’activité France

M. Daniélou est remplacé depuis le 1er janvier par Bertrand Caron. Diplômé à l’Institut d’études politiques puis de l’IAE d’Aix-en-Provence, l’intéressé débute sa carrière dans la division peinture du groupe Total.

Entre 2003 et 2005, en qualité de chef de projet, il participe à la redéfinition de la stratégie commerciale/marketing et la réorganisation structurelle de Sigmakalon, marque de peinture à l’époque rattachée à Bain Capital et depuis passée sous le giron du groupe PPG. Suite à cette fusion, M. Caron devient responsable service client de 2006 à 2007 au sein de PPG, avant d’être propulsé au poste de directeur des Ventes France pendant trois ans, puis sur la zone Île-de-France, entre 2010 et 2011.

Cap vers l’univers salle de bains en 2012, lorsque Bertrand Caron rejoint Geberit, pour occuper le rôle de Directeur des Ventes France Distribution et Prescription. « Bertrand connaît bien Geberit. Nous travaillons ensemble et définissons depuis 10 ans les grandes orientations de notre activité en France. Il a toutes les qualités pour poursuivre le développement de Geberit et toute ma confiance pour me succéder », commente Yves Daniélou, qui restera aux côtés de son successeur jusqu’à fin mars 2025.

L’enthousiasme se lit également sur le visage de Bertrand Caron, qui s’est présenté à la presse afin d’inaugurer sa nouvelle fonction. Le nouveau directeur général France de Geberit comptabilise 12 ans d’expérience chez le fabricant suisse. Toute d’une décennie d’évolutions de tendance sur le marché sanitaire.



En 2025, les WC suspendus et lavants à l’honneur

« C’est un marché qui évolue. Sur les toilettes, on constate quand même que le WC suspendu prend le dessus sur le WC au sol. C'est une tendance de fond lente, mais constante. Ce n'est pas forcément plus facile à installer, mais cela apporte énormément d'avantages une fois installé : c’est plus esthétique, c'est plus hygiénique, c'est plus silencieux. Et on joue à la fois sur l'expérience de celui qui va l'utiliser, mais aussi sur la performance du bâtiment lui-même en le rendant plus durable, plus économe en eau », nous développe Bertrand Caron. Geberit France veut participer à un meilleur essort du WC suspendu sur le marché français, sans citer de chiffres précis pour l’heure. « On pense avoir notre rôle d'accélérateur à jouer mais on ne prend pas d'objectifs », affiche avec mesure le DG France du groupe.

C’est avec cette même modération que Geberit France souhaite créer une synergie entre systèmes d’avant-mur (canalisation, d'alimentation, d'évacuation) et d’après-mur (lavabo, cuvette WC, douche…) « Quand on combine des éléments derrière le mur et devant le mur, on rend le système plus vertueux, plus performant, plus durable aussi », nous défend M. Caron.

D’ailleurs, la direction générale de Geberit France a annoncé le lancement d’une nouvelle génération de bâti-supports, passant de la génération 3 - âgée d’environ 15 ans - à la génération 4. À partir d’avril 2025, tous les modèles de bâti-supports changent, intégrant de nouvelles fonctionnalités révélées sur le salon Idéobain.

Bâti-support de la génération 3 de Geberit - Crédit photo : V.K

« Il y a 16 innovations majeures qui représentent 24 brevets et tournent autour de la facilité d'installation. Les nouveaux pieds ont une dimension réduite et permettent de réduire l'encombrement du produit. Ils sont montés directement dans le bon sens. Le collier de fixation de la pipe d'évacuation est mobile en profondeur, et va faciliter énormément la connexion avec l'évacuation », rappelle notamment Bertrand Caron. « Il y a à l'intérieur de ce bâti-support un robinet flotteur, qui permet de rendre le bâti beaucoup plus silencieux qu'il ne l'était », complète-t-il.

Dès l’été prochain, la nouvelle génération de bâti-supports sera commercialisée au sein des Bâti-packs WC suspendu de Geberit, aux côtés d’une plaque et d’une cuvette. « Le WC sera prêt à installer. Il faudra certes installer le coffrage, mais il intégrera en tout cas les éléments essentiels d'un WC suspendu », souligne le DG de Geberit France.

La technologie de rinçage TurboFlush équipera les cuvettes Geberit ONE, Geberit Acanto, ainsi que les WC lavants Geberit AquaClean.

Connues sous le nom de « toilettes japonaises », ces solutions sont un autre axe stratégique de l’industriel en France, qui prévoit pour ce segment une « création de marché ». Le WC lavant est « vraiment un changement d'usage, de l'hygiène intime aux toilettes », soutient M. Caron.

Doubler ses capacités de formation plombier



En avril 2024, Geberit a lancé un nouveau WC lavant grand public dans sa gamme Aquaclean. Appelée Alba, la cuvette a reçu « un bon accueil du marché, au-delà voire très au-delà de nos espérances », indique Bertrand Caron. « C'est un produit qui a trouvé sa place, donc le positionnement tarifaire a été très bien compris pour la valeur du produit en lui-même ».

« Alba est un produit qui nous permet aussi de voir plus loin dans l'hôtellerie. Une petite demande naît également dans le milieu de la santé », détaille le DG de Geberit France. Une embellie pour le groupe, qui n’affichait pas un bilan positif en début d’année.

Si l’industriel garde un oeil sur le marché des utilisateurs finaux, il n’oublie pas l'une de ses cibles principales : l’installateur plombier. «Geberit est une entreprise fondée par un plombier et a cette proximité avec cette corporation. Geberit a créé un service de conseil d'assistance aux plombiers, d'abord en Suisse, qui s'est développé après dans tous les pays Geberit est présent », nous restitue M. Caron.

Cela se poursuit en France à travers l'innovation, mais aussi la formation de professionnels. En 2024, 2 500 de plombiers ont été formés dans le pays, répartis entre les camions qui sillonnaient le réseau de distributeurs de la marque, le centre de formation de Samoreau (77) et son éco-campus de Vitry-sur-Seine (94), doté d’une tour hydraulique.

« On est passé d'un service de formation qui accompagne un secteur plombier de 2 personnes à 6. On sera bientôt 7 », énumère Guillaume Leurent, directeur Marketing de Geberit France. L’objectif de 2025 étant de doubler les capacités de formation à l'échelle française.



Virginie Kroun

Photo de Une : V.K