Protection des réseaux d'eau potable

L’eau est la ressource naturelle la plus précieuse. Longtemps considérée comme inépuisable, la multiplication de nos usages pour les besoins domestiques, agricoles, irrigation ou industriels s’est intensifiée. En 60 ans, notre consommation en eau douce a été multipliée par six. Aujourd’hui plus que jamais, préserver nos ressources naturelles est le défi majeur des décennies à venir. L‘eau que nous utilisons chaque jour est distribuée au travers d’un réseau de plus en plus complexe et de canalisations maillées entre elles. Le risque de pollution est important.

Les risques de retour d’eau Au cours de son exploitation dans un réseau de distribution, l’eau destinée à la consommation humaine est exposée à des variations de débit et de pression. Ces phénomènes peuvent engendrer une inversion du sens normal de circulation de l’eau, sous l’effet de dépression en amont (siphonage) ou de contre-pression en aval (refoulement) : c’est ce que l’on appelle un retour d’eau. L’eau provenant du réseau “contaminé” peut ainsi polluer un réseau destiné à la consommation humaine.



Le siphonage ou la dépression arrive lorsque la pression d’un réseau secondaire est supérieure à celle du réseau public de distribution. Comme par exemple la rupture d’une canalisation, le fonctionnement d’une pompe de surpression, l’ouverture d’une bouche à incendie...



Le refoulement ou la contre-pression arrive lorsqu’une source de pression crée une pression plus importante que la pression fournie par le réseau public de distribution d’eau. Les appareils électroménagers ou les dispositifs situés dans les installations intérieures, tels que systèmes de chauffage ou climatisation sans protection adaptée raccordés au réseau d’eau potable peuvent exercer une pression supérieure à celle de ce réseau. Il peut en résulter une inversion du sens de l’écoulement, donc une pollution. Les degrés de protection Selon la EN1717, une grille des ensembles de protection appropriés aux catégories de fluides aide à déterminer le choix possible de l’ensemble de protection à mettre en place. EN1717 : “Protection contre la pollution de l’eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour d’eau”.



Pour assurer une sécurité optimale du réseau, le choix de l’ensemble de protection doit correspondre au niveau de risque du fluide et il doit être conforme aux exigences de sécurité sanitaire.



Les fluides sont classifiés par catégories (sur une échelle allant de 1 à 5) en fonction de leur dangerosité pour la santé humaine.