SOCLA : spécialiste de l'eau et des fluides.



L'eau est au cœur de notre vie quotidienne, au travers de ses multiples applications domestiques, agricoles ou industrielles. En assurer la disponibilité à tout moment, au plus près des besoins des utilisateurs, au moindre coût et dans les meilleures conditions de sécurité et de respect de l'environnement, est une nécessité qui s'impose chaque jour davantage, partout dans le monde.



Depuis plus de cinquante ans, SOCLA n'a cessé de se développer pour répondre à ces enjeux et devenir aujourd'hui un leader dans les domaines de l'eau et du contrôle des fluides en mouvement.



Créée en 1951 a Chalon-sur-Saône (France) et aujourd'hui filiale du groupe Watts Water Technologies, SOCLA développe, fabrique et distribue partout dans le monde, une gamme spécialisée d'appareils de robinetterie automatique et commandée.



Notre métier s’articule autour de 4 thématiques principales :

LA PROTECTION : Des disconnecteurs hydrauliques et systèmes de protection des réseaux d’eau potable contre le retour d’eaux réputées polluées.

LE NON RETOUR : Une gamme incomparable de clapets de non-retour de 15 à 800mm, 16 systèmes d’obturation pour répondre aux exigences d’applications allant des eaux domestiques aux eaux usées, des fluides alimentaires aux fluides industriels.

LA REGULATION : Des vannes de régulation automatique, des réducteurs de pression, ventouses, dispositifs anti-bélier destinés à contrôler ou réguler pression, niveau de l’eau et de l’air dans les réseaux de distribution d’eau potable.

L’OBTURATION : Des vannes papillon destinées à l’équipement des réseaux d’eau, des circuits généraux domestiques ou industriels, des installations « process » des industries spécialisées (chimie, pharmacie, nucléaire)

Le savoir-faire de SOCLA :