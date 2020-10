La qualité de l’air intérieur est la grande préoccupation de ces prochaines années dans le bâtiment. Depuis le 1er janvier 2018, une réglementation spécifique sur l’air intérieur s’impose déjà dans les établissements accueillant les jeunes enfants. Elle sera prochainement étendue à tous les établissements recevant du public (ERP). Pour répondre à ces obligations, TOUPRET propose SANEO®, une gamme d’enduits capables de purifier l’air intérieur en détruisant jusqu’à 100 % des molécules de formaldéhydes. Cette solution est adaptée à tous les chantiers, dans les constructions neuves ou en rénovation.

La réglementation sur la qualité de l'air intérieur dans les ERP

Depuis 2009, la qualité de l'air intérieur est inscrite au cœur du Plan National Santé Environnement (PNSE) renouvelable tous les 5 ans. L'objectif fixé par les pouvoirs publics est de réduire la pollution de l'air dans nos habitations.

Les premiers décrets sur la qualité de l'air intérieur imposent d'ores et déjà un taux maximum d'émissions de formaldéhyde dans les établissements visant la petite enfance avant de s'étendre à l'ensemble des collectivités d'ici 2023.

Le formaldéhyde : un composé organique volatil polluant

Commercialisé sous forme liquide, le formaldéhyde est utilisé dans l'industrie comme désinfectant, fixateur ou liant. À température ambiante, il se transforme en un gaz invisible et incolore, mais néanmoins inflammable, piquant et irritant.

Le formaldéhyde, considéré comme cancérigène par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), est un composé organique volatile qui provient des fumées (tabac, bougies, cuisinières à gaz), des meubles et matériaux de construction, des résines, des colles et des liants des bois agglomérés, des plaques de plâtre, des peintures et vernis, les moquettes et les textiles.

SANEO®, des enduits dépolluants pour application manuelle ou mécanisée

Pour répondre à ces nouvelles règlementations, TOUPRET propose SANEO®, la première gamme d'enduits qui capte et détruit entre 65 et 100 % des molécules de formaldéhyde.

TOUPRET SANEO® est adapté à tous les chantiers, en neuf comme en rénovation, pour une application manuelle ou mécanisée. Il est efficace dès les premières heures d'application et conserve toutes ses propriétés lorsqu'il est recouvert et reste actif pendant toute la durée de vie du produit (jusqu'à 60 ans quand il est appliqué brut sur les quatre murs de la pièce). En choisissant d'agir dès aujourd'hui avec un produit de préparation des murs actif pendant 60 ans, les bureaux d'études répondent aux exigences et à l'évolution de la norme en matière de qualité de l'air intérieur.



Il existe une solution TOUPRET SANEO® pour tous les chantiers, quelle que soit leur configuration et leur importance, en neuf comme en rénovation, en préparation des fonds comme en décoration.

Elle comprend :

Pour les chantiers neufs, AIRPRAY 2 EN 1 SANEO ® idéal pour une application Airless plus rapide et efficace

idéal pour une application Airless plus rapide et efficace Pour les chantiers de rénovation, TOUPRET PLANEO SANEO disponible en 2 versions PLANEO G (garnissant) et PLANEO F (finition) pour une application au rouleau et lisseurs plus confortable, rapide, efficace et idéal pour les travaux dans les logements occupés.

disponible en 2 versions (garnissant) et (finition) pour une application au rouleau et lisseurs plus confortable, rapide, efficace et idéal pour les travaux dans les logements occupés. Pour la décoration, TOUPRET BETON MURAL SANEO®, un concept résolument nouveau de rénovation et décoration, très apprécié par les professionnels pour se conformer à la réglementation avec une décoration dans les tendances actuelles.

