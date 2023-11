La SARL

Une SARL (société à responsabilité limitée) est une société qui repose sur le principe de la séparation entre le capital et la direction. En effet, les associés ne sont pas obligés d’être gérants de la société, ils peuvent confier la gestion à un tiers. Les associés sont responsables de la société dans la limite de leurs apports, ce qui limite les risques financiers.

Quels sont les avantages d’une SARL ?

La SARL présente plusieurs avantages pour les entrepreneurs :

protéger le patrimoine personnel des associés,

offrir une fiscalité avantageuse,

garantir une stabilité du capital social,

assurer une continuité de l’activité en cas de décès.

Dans quels cas privilégier une SARL ?

La SARL est adaptée aux entrepreneurs qui :

Veulent créer leur entreprise à plusieurs, en bénéficiant d’une certaine sécurité juridique et d’une certaine simplicité dans la gestion de la société.

Cherchent une forme juridique classique et éprouvée, qui leur permette de se conformer aux règles du code de commerce et aux usages du marché.

Souhaitent bénéficier du régime social des travailleurs non salariés (TNS), qui leur permet de cotiser moins que les salariés, mais de bénéficier d’une protection sociale moindre.

La SAS

Une SAS (société par actions simplifiée) est une société qui repose sur le principe de l’autonomie de la volonté des associés. En effet, les associés peuvent définir librement les modalités d’organisation et de fonctionnement de la société dans les statuts et dans un pacte d’associés. Ils peuvent notamment choisir le mode de direction, le mode de répartition du capital, le mode de prise de décision, le mode de rémunération, etc.

Quels sont les avantages d’une SAS ?

La SAS présente plusieurs avantages pour les entrepreneurs :

• protéger le patrimoine personnel des associés,

• offrir une fiscalité avantageuse,

• faciliter la transmission et la cession des parts sociales,

• favoriser l’entrée d’investisseurs extérieurs,

Dans quels cas privilégier une SAS ?

La SAS est adaptée aux entrepreneurs qui :

• Veulent créer leur entreprise à plusieurs, en conservant une certaine indépendance et une certaine souplesse dans la gestion de la société.

• Cherchent une forme juridique innovante et moderne, qui leur permette de s’adapter aux évolutions du marché et aux besoins des clients.

• Souhaitent bénéficier du régime social des salariés, qui leur assure une meilleure protection sociale que celui des travailleurs indépendants.

La SASU

Une SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle) est une société qui bénéficie d’une grande souplesse de fonctionnement. En effet, l’associé unique peut fixer librement les règles d’organisation et de gestion de la société dans les statuts. Il n’y a pas d’obligation de rédiger un pacte d’associés ni de tenir une assemblée générale annuelle. L’associé unique est le président de la société et il dispose de tous les pouvoirs pour la diriger. La création d’une SASU a de nombreux avantages.

Quels sont les avantages d’une SASU ?

La SASU présente plusieurs avantages pour l’entrepreneur :

protéger son patrimoine personnel,

offrir une fiscalité avantageuse,

faciliter le développement de l’activité,

simplifier les formalités administratives.

Dans quels cas privilégier une SASU ?

La SASU est adaptée aux entrepreneurs qui :

Veulent créer leur entreprise seuls, sans avoir à partager le pouvoir ou les bénéfices avec d’autres associés.

Cherchent une forme juridique flexible et modulable, qui leur permette de changer facilement les règles de fonctionnement de la société.

Souhaitent bénéficier du régime social des salariés, qui leur assure une meilleure protection sociale que celui des travailleurs indépendants.

Vous l’aurez compris, le choix du statut juridique de votre société dépend de plusieurs critères, tels que le nombre d’associés, le montant du capital, le mode de fonctionnement, le régime fiscal, le régime social, etc. Il n’existe pas de statut idéal, mais plutôt un statut adapté à votre projet et à vos besoins.

