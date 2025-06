Cantillana France : l’innovation au service des chantiers de demain

Implantée sur l’ensemble du territoire français avec quatre sites de production, Cantillana France garantit un service de proximité, une réactivité optimale et un accompagnement technique de qualité. L’un de ses atouts logistiques majeurs réside dans la mise à disposition de sa propre flotte de silos et mini-silos, permettant un approvisionnement direct, flexible et sécurisé sur les chantiers. À cela s’ajoutent des solutions de conditionnement adaptées – en sacs ou big bags – pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.

Membre du Groupe Holcim, leader mondial des solutions de construction durables, Cantillana France bénéficie de synergies industrielles, d’innovations de pointe et d’une expertise internationale, tout en conservant son savoir-faire local. Une combinaison qui lui permet de proposer des solutions performantes, responsables et parfaitement adaptées aux enjeux des professionnels du secteur.

TechNoDust : une technologie révolutionnaire pour les mortiers techniques

Face à des exigences croissantes en matière de santé, de sécurité et de performance, Cantillana France innove avec la technologie TechNoDust*. Cette solution, intégrée dans ses mortiers et bétons projetés, permet de réduire considérablement les émissions de poussières lors de leur application sur les chantiers.

Avec TechNoDust*, Cantillana France affirme son engagement pour une construction plus durable, plus sûre et plus efficace.

Qu’est-ce que TechNoDust* ?

TechNoDust* est une technologie exclusive qui réduit jusqu’à 75 % les émissions de poussières fines grâce à un traitement spécifique des liants. Ce processus innovant est particulièrement adapté aux environnements exigeants du génie civil, tels que les tunnels, les galeries ou les conduits, où les conditions de travail peuvent être difficiles (espaces confinés et à faible ventilation).

Cette technologie vise :

De préserver la santé des opérateurs en limitant l’inhalation de particules fines,

De maintenir la visibilité et la propreté des espaces de travail,

D’optimiser les performances des chantiers grâce à des conditions de travail plus confortables et plus sûres.

Un engagement pour des chantiers plus durables

Avec TechNoDust*, Cantillana France s’engage pour une construction plus responsable : cette innovation contribue à répondre aux exigences réglementaires et environnementales croissantes tout en offrant des conditions de travail optimales.

La nouvelle Brochure Génie Civil : un condensé de solutions pour vos projets

Cantillana France présente sa nouvelle brochure Génie Civil 2025, un outil technique et pratique destiné à accompagner les professionnels dans la réalisation de leurs projets. Cette brochure moderne et intuitive met en avant :

L’expertise industrielle et la puissance de Cantillana France,

L’innovation TechNoDust*,

Les solutions adaptées aux chantiers les plus complexes, avec des produits spécialisés (ciments spéciaux, fumée de silice, fibres métalliques, etc.).

La brochure présente une large gamme de mortiers techniques de haute performance, garantissant la stabilité des structures, l’assainissement, la voirie ou encore l’ancrage. Elle assure également fiabilité, facilité d’utilisation et respect des normes les plus strictes.

Cantillana France : Un partenaire de confiance pour les chantiers de demain

Avec l’introduction de TechNoDust* et sa nouvelle brochure, Cantillana France renforce sa position de partenaire de confiance pour les professionnels du génie civil, en mettant l’accent sur la santé, la sécu- rité et la performance des chantiers.

* TechNoDust, la technologie qui réduit les émissions de poussières et développée par Cantillana France.

