Rector consolide sa position de leader dans le domaine de la réduction des émissions carbone des bâtiments avec sa nouvelle offre de systèmes biosourcés

Dans ce contexte, Rector s’engage et met l’accent sur la recherche et le développement pour développer des solutions d’avenir, éco-conçues et bas carbone. Pour cela, l’entreprise vous propose des modes constructifs toujours plus vertueux et performants :

Des entrevous biosourcés (Rectolight) et des entrevous en plastique recyclé ( Rectoplast VS ).

). Rsoft , une gamme complète de prémurs et prédalles à l’impact carbone le plus faible du marché.

, une gamme complète de prémurs et prédalles à l’impact carbone le plus faible du marché. Cameleo, une solution de structure plancher dalle préfabriquée permettant la construction de bâtiments modulables et durables.

Aujourd’hui, Rector mise sur l’intelligence de la préfabrication et sur la mixité des matériaux pour accompagner les professionnels de la construction, avec deux nouveaux systèmes biosourcés !

La nouvelle offre de planchers préfabriqués Rector intègre en usine des panneaux isolants biosourcés en fibre de bois. Grâce à l’incorporation de matières biosourcées et à l’allègement des dalles, nos utilisateurs bénéficient de systèmes sobres détenant l’empreinte carbone la plus faible du marché*, tout en garantissant à la fois une performance et une durabilité optimales de la structure.

Masse biosourcée/m² : 7.14 kg

Volume de béton en moins (dalle de compression) : 63%

Gain en poids m² : 125kg

L’offre se compose de deux nouveaux systèmes éco-performants :

Les dalles Rlite préfabriquées en béton bas carbone s’adaptent à tous les niveaux de planchers (intermédiaires, haut, bas et toiture-terrasse), à tout type de structure et conviennent à toutes les catégories d’importance de bâtiments , réguliers ou non.

Réalisées à partir de panneaux isolants biosourcés en fibre de bois , espacés par des nervures en béton armé, les dalles Rlite possèdent un impact carbone très faible permettant d’appréhender les prochains seuils carbones annoncés par la RE2020 . Elles sont également conformes à l’ensemble des réglementations en vigueur (sismique, feu, carbone, acoustique et thermique).

En sous-face, elles sont identiques aux prédalles classiques du marché, que ce soit du point de vue esthétique ou pour le traitement des finitions. Le prolongement des dalles Rlite par un balcon est réalisable dans le sens porteur ou non porteur, préfabriqué ou coulé en place. Prochainement, les dalles Rlite seront également compatibles avec notre structure plancher-dalle Cameleo sans murs poteurs. Enfin, le traitement en ITI des ponts thermiques est réalisable grâce à nos rupteurs ThermoPrédalle BA 0,45 en périphérie de bâtiment.

Unique acteur détenant à ce jour le label RSE engagé délivré par l’AFNOR au niveau confirmé, Rector se réinvente et ne cesse d’imaginer des solutions constructives toujours plus innovantes et respectueuses de l’environnement.

*Pour une dalle RLite de 20cm :

*Hypothèse : Portée 5.35 m, prédalle de 5cm, bloc d’élégissement 9 cm, 6cm de dalle compression.

