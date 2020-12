Du 12 au 15 juin, dans le cadre du festival du numérique « Futur en Seine » (dont la thématique 2014 est «Tout connecté »), Legrand propose un stand au sein du Musée des Arts et Métiers de Paris. L’occasion de présenter sur le devant de la scène la gamme Flocoon, série novatrice et futuriste d’appareillages électriques qui créent une nouvelle relation entre les murs et ceux qui en sont entourés : les Hommes.