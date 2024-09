Radiateurs : Noirot présente ses nouveautés 2024

À l’approche d’Interclima, le fabricant de radiateurs Noirot a dévoilé ses innovations 2024. Toutes connectées, elles présentent différents formats pour une adaptabilité aux pièces et au confort des utilisateurs.

Septembre est l’occasion pour Noirot, marque du groupe Intuis, de révéler ses nouveaux radiateurs électriques.

Première des innovations : Evolution, radiateur à inertie, équipé d’un corps de chauffe Fonte Active et d’une façade chauffante prioritaire. Certifié CE et NF Performance 3 étoiles, le modèle intègre un nouveau thermostat intuis connect. Le tout avec un design permettant « une intégration harmonieuse dans n'importe quel espace de vie ».

Plus de formats, plus de connectivité

Dans le monde du chauffage, la connectivité est une tendance de fond. Et les nouveaux modèles de Noirot ne font pas exception. C’est le cas du Fusion, qui se compose d’une chauffe en fonte et d’une façade chauffante prioritaire. Le radiateur est également doté d’un détecteur de fenêtre ouverte et des programmations contre le gaspillage d'énergie. Sans compter « un indicateur comportemental et un verrouillage par code PIN pour sécuriser son utilisation », indique Noirot. Le Fusion est disponible en deux formats : horizontal et vertical.

Modèle Fusion de la marque Noirot - Crédits photo : Noirot

Au niveau de Walter, on retrouve trois formats, dont deux nouveaux : plinthe et vertical. Son fabricant le présente comme « le radiateur à inertie fonte le plus compact du marché ». Son design lui permet de remplacer un convecteur ou un panneau rayonnant.

Côté performance thermique, le modèle présente une « réactivité immédiate » et une « inertie parfaitement maîtrisée », sûrement grâce à sa fonte en fusion, coulée autour de la résistance. En termes de fonctionnalités, les radiateurs Walter affichent un détecteur de fenêtre ouverte, de verrouillage des commandes par code PIN et une compatibilité avec le module Intuis connect.

Le radiateur Walter sous ses deux formats : plinthe et vertical - Crédits photo : Noirot

Certifié CE et NF Électricité, le radiateur Alliage se distingue par son ouverture en façade et sa facilité d’installation, via un dosseret en acier. Il est complété par une technologie brevetée Fonte Active, assurant « excellente directivité de la chaleur » et d’un « thermostat haute précision ».

Modèle Alliage de la marque Noirot - Crédits photo : Noirot

Le Tectonia est quant à lui hybride. Son corps de chauffe en pierre de lave naturelle, matériau connu pour ses qualités thermo-physiques, permet de stocker la chaleur pour « la restituer progressivement lorsque la température de confort est atteinte ». Son élément chauffant en aluminium « assure une forte réactivité et une montée en température rapide ».

Pour un meilleur suivi des consommations, le Tectonia s’appuie aussi sur l’interface d’économies d’énergie Intuis Connect et est disponible en option avec la nouvelle passerelle associée.

Radiateur Tectonia de la marque Noirot - Crédits photo : Noirot





Le modèle 2024 du Caldera utilise la technologie brevetée Inerfront. Cette dernière combine double élément chauffant en aluminium et blocs de pierre de lave naturelle. « Cette conception unique assure une montée en température rapide et une répartition homogène et durable de la chaleur dans toute la pièce », expose Noirot. Pilotable via l'application Intuis connect with Netatmo, le radiateur propose un thermostat avec interface intuitive et une fonctionnalité de jumelage, afin de « synchroniser plusieurs radiateurs sans connexion internet ». À cela s’ajoutent un détecteur de présence et un mode d'apprentissage automatique, rendant le planning de chauffe adaptable.

Le radiateur Caldera, de la marque Noirot - Crédits photo : Noirot

Enfin, place au Flobain édition 2024. Ce sèche-serviette est singulier par son design à tube rond, « une grande surface d'échange, gage d'une meilleure propagation de la chaleur », selon son fabricant. La nouvelle version propose diverses fonctionnalités évoquées ci-dessus : verrouillage parental, thermostat à régulation électronique ultra-précise et détecteur d’ouverture de fenêtre. Le nouveau Flobain est aussi commercialisé avec deux patères clipsables, adaptées pour les peignoirs et les serviettes. Il affiche une autre option : une barre de séchage escamotable.

Nouveau modèle Flobain de la marque Noirot - Crédits photo : Noirot





Virginie Kroun

Photo de Une : Radiateur Evolution - Noirot