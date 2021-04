Rockfon Eclipse est une solution de plafond acoustique innovante idéale pour les milieux scolaires. Ses hautes performances acoustiques permettent aux élèves de mieux comprendre les énoncés des professeurs et de mieux se concentrer sans être gênés par le bruit de la salle de classe. Les groupes d’élèves sont plus attentifs et réceptifs, ce qui favorise un bon enseignement. Dans les espaces de puériculture, l’acoustique est un élément tout aussi primordial pour le confort de tous, les jeunes enfants sont actifs et plein de vie, ce qui occasionne beaucoup de bruit. D’autre part, la dimension esthétique de l’îlot permet de concevoir des espaces scolaires agréables, lumineux et attractifs.

Les îlots Rockfon Eclipse en blanc sont dotés d’un voile extra blanc pour une réflexion et une diffusion optimales de la lumière dans les espaces. Très esthétiques, ils existent aussi dans une large gamme de couleurs, que vous pouvez aussi personnaliser à l'infini selon le système NCS.

Pourvus de bords droits et peints minimalistes, ces îlots vous offrent un grand choix de formes - ronde, ovoïde, triangulaire, hexagonale, etc - et sont également personnalisables avec l’option « Forme libre » pour créer votre propre forme d’îlot acoustique.

D’autre part, c’est un produit parfait pour exploiter la masse thermique, car sa face arrière assure une excellente réflexion à la lumière et à la chaleur.

Rockfon Eclipse est une solution de plafond acoustique efficace et esthétique, qui permet de nombreuses conceptions de formes et de couleurs variées, afin de s’adapter à tous vos projets pour les salles de classe, les crèches, les bibliothèques, les cantines et les halls d’école.

Caractéristiques principales :

Îlot acoustique en laine de roche.

Performances acoustiques : Absorption acoustique Aeq (m2/module). Veuillez contacter notre service technique pour plus d’informations sur les rapports d’essais acoustiques.

Face visible : voile peint extra blanc (finition lisse et mate) ou de couleur.

Face arrière : voile acoustique blanc.

Bords peints.

Ecoles, Rockfon Eclipse.

Descriptif du système Rockfon Eclipse Island :

