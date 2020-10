À l’heure du dérèglement climatique, la gestion de l’eau est devenue une problématique essentielle. Pour limiter les risques d’inondations et permettre une gestion de l’eau efficace, BMI Siplast a uni ses forces avec Lafarge Holcim pour créer Rooftop Duo™. Un système innovant tout-en-un d’étanchéité et de gestion des eaux pluviales visé par un Atex du CSTB.

Une solution tout-en-un

Rooftop Duo™ est un système « tout-en-un » qui assure à la fois l’étanchéité de la toiture, le stockage des eaux pluviales, la protection de la terrasse et la création de nouveaux espaces accessibles, sûrs et sains.

Rooftop Duo™ associe le béton drainant Hydromedia® de Lafarge et le système Wateroof avec plaques de rétention à structure nid d’abeille de BMI Siplast. Grâce à cette alliance inédite, Rooftop Duo™ :

Retient temporairement les eaux pluviales

Permet de respecter les exigences de débit de fuite requises

Assure une excellente protection mécanique de l’étanchéité

Évite les risques de stagnation de l’eau en surface et donc la création de gîtes larvaires (prolifération du moustique Tigre)

Nécessite que très peu d’entretien. Aucun phénomène de saturation de surface. La réserve d’eau quant à elle, ne nécessite aucune visite

De nouveaux espaces à vivre

Grâce à Rooftop Duo™, les eaux de pluie qui tombent sur votre toiture-terrasse peuvent s’écouler directement et verticalement via le béton drainant pour aller se loger dans les réservoirs en forme de nid d’abeille. Débarrassé de la contrainte de pente, vous pourrez profiter du plein potentiel de votre toiture plate. Aires de jeux, terrains de sport, zones potagères : les seules limites que Rooftop Duo™ connaisse sont celles de votre imagination.