URSA PureOne : une gamme premium & engagée Communiqué | 19.07.22

Partager sur :

Isolant d’origine minérale, PureOne a été transformé pour aller plus loin dans la prise en compte des enjeux actuels et à venir sur le marché de l’isolation, et plus largement du bâtiment durable. PureOne concentre, en un seul et même produit, toutes les spécificités attendues par les professionnels et particuliers, en quête d’une solution d’isolation d’excellence : absence de formaldéhyde, respect de l’environnement, fabriqué en France, facilité de mise en œuvre…