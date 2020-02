SIPLAST, le spécialiste de la toiture

Filiale du groupe BMI (Braas Monier - Icopal), le plus grand fabricant de solutions de couverture et d'étanchéité pour le toit-terrasse et le toit en pente en Europe, Siplast conçoit, fabrique et commercialise des produits dédiés à la protection du batiment.

Depuis plus de 60 ans, Siplast est et demeure la marque de l’étanchéité des toits-terrasse, des ouvrages d’art et des ouvrages hydrauliques mais également celle des solutions pour les toits en pentes (bardeaux bitumés, écrans de sous-toiture, étanchéité complémentaire), pour les constructions à ossatures bois (pare-pluie, pare-vapeur, bandes de protection des lisses basses), pour la protection des parois enterrées (feuilles d’étanchéité, nappes à excroissances, bandes de coupure de capillarité) et pour l’insonorisation aux bruits d’impact des planchers intermédiaires (sous-couches minces sous carrelage ou sous chape).

Siplast poursuit sa politique d’innovation, conjuguée avec son sens du service et l’implication quotidienne de ses équipes. C’est ce qui constitue son ADN : offrir les meilleures solutions, toujours progresser et accompagner ses clients et prescripteurs tout au long de leurs projets.

Enfin, parce que Siplast s’enracine dans une démarche qualitative en poursuivant ses développements et ses services afin de répondre toujours et encore à sa vocation, mieux servir ses clients.

Siplast met à la disposition des entreprises, des distributeurs et des prescripteurs, des supports papier (Batibook, guide de l’étanchéité traditionnelle, fascicules « étanchéité bâtiment »), des outils d’aide au choix sur son site internet et une application mobile, Siplanet, pour les entreprises d’étanchéité « Génie civil ».

Le catalogue Siplast :

. Etanchéité bitumineuse, synthétique et liquide (SEL) : gammes Parafor et Paradiene, Adepar JS, Teranap JS, Adesolo G, Preflex, Graviflex, Canopia, Monarplan, Parathane.

. Génie civil : Teranap TP, Geonap, Hydronap, Parafor ponts, Parforix, Geofelt

. Etanchéité universelle : Parastar, Adestar, Tectofin

. Parois enterrées : Prim’Nap, Fonda bande, Fondacoat, Fondafor

. Couverture : Versite, Sup’Air, Fel’X, Def’X, Ad’X, Adesolo TM, Adespar TM

. Insonorisation : Assour chape, Soukaro Confort