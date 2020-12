La gamme d’instruments de la propre marque de RS comprend des multimètres numériques, des calibrateurs de tension/courant, des testeurs d'isolation, des calibrateurs de température et des indicateurs de tension.

RS Components (RS), une marque commerciale d'Electrocomponents plc (LSE : ECM), partenaire mondial multi-canal de solutions pour les clients et les fournisseurs industriels, propose désormais une vaste gamme d'instruments de test et de mesure portables de la marque RS PRO destinés aux ingénieurs et aux techniciens intervenant sur site. Cette gamme comprend des appareils ergonomiques qui permettent de réaliser avec précision des mesures ainsi que des étalonnages. Elle se compose notamment de multimètres portables, de pinces de courant, d’indicateurs de tension, ainsi que de l’ensemble des accessoires de mesure nécessaires.



La boucle de mesure de courant de la gamme RS PRO est équipée d’une bobine flexible qui permet de contourner facilement les obstacles et d’intervenir aisément dans des zones difficiles d'accès. Le technicien peut ainsi mesurer le courant circulant dans un câble sans le toucher. Son intervention est ainsi plus sûre et plus pratique que par le biais d'autres méthodes. L'instrument, qui intègre un enregistreur de données, peut mesurer des courants alternatifs entre 0,5A et 3000A avec une haute précision. Les valeurs mesurées peuvent être transférées en temps réel à un ordinateur portable via Bluetooth. Son grand écran LCD rétroéclairé facilite la lecture des mesures, même dans des environnements mal éclairés. La pince de mesure RS PRO est conforme aux normes de sécurité EN61010-1, EN61010-2-032 et EN61326-1 et répond aux exigences de surtension de catégorie III et de catégorie IV. Elle est fournie avec deux piles AAA, un logiciel applicatif et une mallette de transport.



L’offre d'instruments de test et mesure portables de la gamme RS PRO comprend également le testeur d'isolation qui permet aux techniciens de vérifier que l'isolation du câblage est sûre et reste intacte une fois les travaux électriques achevés. Le multimètre numérique RS PRO RS14 est un instrument indispensable pour la mesure de capacités, de tensions, de courants électriques et de résistances. Il permet également la réalisation de test de diode et de continuité. Conçu spécialement pour les ingénieurs du secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, le multimètre HVAC de la gamme RS PRO, qui effectue de véritables mesures en valeur efficace (RMS), se connecte via sa liaison Bluetooth à l'application RS PRO Connect.



Tous les produits et les équipements de la marque RS PRO ont été soumis à des tests de conformité aux hautes exigences de qualité du label RS Pro garantissant leur qualité, leur durabilité et leur cohérence.



La gamme RS PRO d'équipements de test et mesure portables est dès à présent commercialisée par RS dans la région EMEA.

