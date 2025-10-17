ConnexionS'abonner
RS Components SAS

Rue Norman King
60031 Beauvais
France
Site web de la marque

RS COMPONENTS, filiale française du groupe Electrocomponents, est un des distributeurs leaders sur le marché du B2B pour les fournitures industrielles et les composants électroniques.
Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons nos clients acteurs du B2B, de l'artisan aux grands compte pour faciliter leur travail au quotidien.

Aujourd'hui, nous sommes un partenaire mondial de solutions omnicanales pour les clients et fournisseurs industriels impliqués dans la conception, la construction ou la maintenance d'équipements et d'installations industrielles.

Nous stockons plus de 600 000 produits industriels et électroniques, provenant de plus de 2 500 principaux fournisseurs et proposons une large gamme de solutions à valeur ajoutée à plus d'un million de clients.
Nous distribuons les plus grandes marques et avons un partenariat avec plus de 130 fabricants, ce qui nous permet de vous proposer les dernières innovations technologiques et des produits au meilleur prix. Grâce à notre réseau logistique européen, nous vous garantissons une livraison en 24/48h. Toujours à l'écoute de nos clients, nous développons des services complémentaires à notre offre produits.

