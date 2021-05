Expert dans le domaine de l’évacuation sans gros travaux et spécialiste du relevage, SFA persiste et signe en 2021, avec Saniflush®, une nouvelle référence de WC complet, intégrant cuvette et réservoir en céramique, abattant frein de chute, double chasse d’eau en spirale de 3/6 litres et système de broyage performant et silencieux.

Saniflush : la solution design, discrète au broyeur accessible De prime abord, Saniflush séduit par son design épuré qui s’inspire de WC classique avec un fond de cuve traditionnelle. Lignes continues et céramique blanche garantes d’une hygiène optimale caractérisent également cette innovation SFA permettant de créer un coin toilette, n’importe où dans la maison et sans engendrer de gros travaux. En effet, l’installation d’un Saniflush avec possibilité d’y raccorder un point d’eau (lavabo/lave-main, indifféremment à gauche ou à droite) s’avère comme toujours chez SFA, rapide et simplissime. Avec une entrée en diamètre 40 mm pour le lavabo et un diamètre de refoulement conseillé de seulement 32 mm, exit les lourds travaux de plomberie et de maçonnerie avec à la clé des chantiers exécutés sereinement et rapidement.



Précisons que si le broyeur est savamment intégré dans le bloc céramique arrière, son accès pour une éventuelle maintenance a été anticipé : en effet, celui-ci s’opère simplement en faisant coulisser la céramique ce qui permet de disposer d’un accès total. Précisons d’ailleurs à ce titre que cette ingénieuse conception du broyeur intégré influe bénéfiquement sur le niveau sonore puisque le Saniflush, doté aussi de la technologie Silence, présente une pression acoustique de seulement 46 dB(A). Mentionnons aussi que le Saniflush revendique un débit maximal de 90 l/mn et assure un refoulement jusqu’à 5 mètres de haut et 100 mètres à l’horizontale. De quoi véritablement créer un coin toilette n’importe où dans la maison, de la cave jusqu’aux combles… Côté entretien, SFA l’a aussi pris en compte : au-delà du matériau céramique, parfaitement hygiénique, le design même de cette nouvelle solution SFA génère une grande facilité de nettoyage puisque affichant des lignes continues sans recoins.



De même, l’abattant du Saniflush est déclipsable facilitant encore l’entretien. Dans la même logique d’hygiène irréprochable, le design sans bride combiné à la chasse d’eau en spirale au réservoir de 3/6 litres assument un rinçage parfait de la cuvette au fond traditionnel. Retrouvez tous nos produits sur notre page Batiweb.