SMABTP #BienPlusQuUnSpécialiste​ – N°2 les risques liés biens immobiliers

Bien plus qu’un spécialiste. SMABTP, c’est le leader dans l’assurance de la construction, mais c’est bien plus que ça. SMABTP, c’est aussi l’assureur de vos obligations conventionnelles ! Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie, qu’il est licencié ou qu’il part à la retraite, son entreprise est tenue de lui verser une indemnité. Le montant de cette obligation sociale peut être élevé et son paiement peut peser sur la trésorerie de l’entreprise. Il est donc conseillé d’anticiper le financement des engagements auxquels l’entreprise est soumise, pour éviter tout risque financier.