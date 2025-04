Dirigeants : protégez-vous contre les mises en cause personnelles

SMABTP a lancé une vidéo dédiée à un sujet important : la protection du dirigeant en cas de mise en cause personnelle pour une erreur, une faute ou une omission commise dans l’exercice de ses fonctions.

Dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe, les mises en cause des dirigeants sont fréquentes, qu’il s’agisse de fautes réelles ou supposées. Le dirigeant étant alors redevable sur ses fonds propres, une telle situation peut mettre en péril son patrimoine personnel ainsi que sa réputation.

Et si cela vous arrivait ?

L’entreprise elle-même ne pourra ni prendre votre défense ni couvrir d’éventuelles condamnations financières.

Vous devez alors assumer seul vos frais de défense et régler les indemnités réclamées, mettant en péril votre patrimoine familial et votre réputation professionnelle.

Il est donc essentiel, en tant que dirigeant, de vous protéger à titre personnel en souscrivant une assurance de responsabilité civile du dirigeant.

Avec le contrat RC Dirigeants de SMABTP, vous bénéficiez, entre autres :

d’une prise en charge de vos frais de défense ;

d’une prise en charge des indemnités qui vous sont réclamées.

En optant pour un assureur qui vous protège en cas de mise en cause personnelle, vous choisissez de protéger votre patrimoine privé et votre réputation professionnelle !

Découvrez en vidéo les raisons de choisir un assureur qui vous protège.

