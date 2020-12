Reconnue pour la qualité de ses produits, Cupa Stone lance la gamme Stonepanel® Premium avec 3 nouvelles références : Sabbia, Salvora et Doré et 2 produits existants Infercoa et Saint Yriex. Les trois nouveautés viennent d’obtenir leur certification par le CSTB.

En complément de la gamme existante, Stonepanel® Premium offre une solution innovante mêlant design et innovation technologique pour habiller les murs extérieurs et intérieurs de pierres naturelles. Du « made in Europe » exclusivement pour cette nouvelle gamme !



Sobre, rythmé de douces singularités, le parement mural en pierre qui donne du relief est une excellente alternative aux revêtements utilisés habituellement, pour des décors rustiques voire contemporains et naturels ! Impossible de ne pas y trouver son bonheur.

Vers un approvisionnement de plus en plus européen

« Nous importons de la pierre des quatre coins du monde en complément de nos carrières mais la pandémie a fait apparaître des failles au niveau de l’approvisionnement et des délais de transports trop longs » explique Frédéric Morisseau, Directeur général de Cupa Stone France tout en poursuivant « nous essayons de plus en plus de privilégier une provenance de France, Belgique, etc. Cette nouvelle gamme est un grand pas vers cette démarche. »

La gamme STONEPANEL® PREMIUM : des décors 100% naturel pour l'extérieur ou l'intérieur de la maison

Les parements extérieurs qui permettent d’habiller avec brio des murs sans cachet apportent aux intérieurs une sensation d’intemporalité exceptionnelle et une décoration originale. Avec cette gamme Premium qui offre une sélection des meilleurs produits Stonepanel® en combinant à la perfection esthétique et performances, Cupa Stone répond à une clientèle exigeante et à un nouvel art de vivre en osmose avec la nature. Zoom sur les 3 nouveautés et les 2 références existantes Infercoa et Saint Yriex :

Les plus produit pour intégrer une démarche RSE

Fabrication européenne

Avis Technique

Délais de livraison réduits

Impact environnemental limité sur les trajets : diminution de l’impact du transport routier des marchandises sur l’environnement en privilégiant la proximité.

Le panneau Stonepanel® Premium ne nécessite aucun travaux de nettoyage pendant au moins une dizaine d’années ; l’aspect visuel du parement reste Impeccable dans la durée. Composé de pierres naturelles montées sur une base de ciment renforcée (3 cm d’épaisseur) par une armature en fibre de verre qui garantit la tenue des pierres, ce système qui possède les certificats allemand et britannique vient d’obtenir l’Avis technique n°13/17-1375_V3.



Tous les produits en pierre naturelle sont disponibles exclusivement dans les 11 agences du réseau Cupa Stone en France.

