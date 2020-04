Complètement dans l‘air du temps, plus design, moins bruyant, plus hygiénique et surtout beaucoup plus adapté aux fortes fréquentations, le robinet de chasse directe WC TEMPOFLUX 3 s’impose comme un incontournable pour les lieux recevant du public.



Usage et design n’ont jamais fait aussi bon ménage chez DELABIE. Le TEMPOFLUX 3 allie pratique et esthétique : finitions de grande qualité, utilisation de matériaux nobles, formes et textures variés, répondant au paradigme du secteur tertiaire.