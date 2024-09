Halte aux bactéries ! Comment mitiger en toute sécurité ?

Un problème : la prolifération bactérienne dans les réseaux d'eau

Avec le temps, une pellicule naturelle se forme et tapisse l’intérieur des tuyaux : le biofilm. Les bactéries présentes dans l’eau se fixent dans cette couche qui offre un milieu favorable (humidité, température, nutriments…). S’il n’est pas maîtrisé, le développement bactérien dans les réseaux d’eau peut devenir problématique.

Parmi les bactéries naturellement présentes, la légionelle et le Pseudomonas aeruginosa peuvent provoquer des maladies nosocomiales graves. Elles peuvent être mortelles pour les personnes avec un système immunitaire fragile.

Dans le biofilm la légionelle se développe à une température d’eau comprise entre 25°C et 45°C. En dehors de ces plages, elle reste dormante ou est détruite. La contamination par la légionelle se fait au moment où l’utilisateur respire les microgouttes d’eau projetées en dehors des robinets et qui contiennent la bactérie.

De son côté, le Pseudomonas aeruginosa se développe à une température d’eau comprise entre 4°C et 42°C (la plage optimale étant entre 30°C et 37°C). Elle a besoin d’air et d’eau pour proliférer. On la retrouve donc là où ces facteurs sont réunis : essentiellement dans les robinets, les flexibles et le premier mètre de réseau. La contamination des personnes se fait par contact direct, via une plaie ou une muqueuse.

Des obligations réglementaires à la hauteur des enjeux

En 2020, en France, il y a eu 1328 cas de légionellose recensés par l’Institut de veille sanitaire. En parallèle, 4,1 millions de cas d’infections nosocomiales liées aux soins reçus dans les établissements de santé ont été identifiés en Europe. Ces infections ont causé 37 000 décès. Il y a donc un phénomène d’ampleur qui se joue dans les réseaux hydrauliques.

Les pouvoirs publics se sont saisis de ce sujet et ont défini, par les arrêtés du 30 novembre 2005 et du 1er février 2010, des normes de conception et d’exploitation des installations sanitaires ainsi qu’une obligation de mesure de la qualité bactériologique de l’eau (étendues à tous les ERP en 2012).

Une solution technique efficace contre les bactéries : mitiger au plus près du point de puisage

Pour prévenir le développement bactérien, deux mesures sont nécessaires : réduire au minimum l’eau stagnant dans les installations hydrauliques et s’assurer que la température de l’eau chaude soit supérieure à 50°C en tout point du réseau.

Lorsqu’un piquage est réalisé sur la boucle d’eau chaude, le contenu de la canalisation jusqu’aux appareils sanitaires n’est purgé que lorsqu’ils sont utilisés. S’ils ne sont pas mobilisés régulièrement, l’eau de la canalisation stagne et se refroidit pour atteindre une température favorable au développement bactérien.

Tous les établissements soumis à des creux de fréquentation sont concernés (hôpitaux, tourisme hors saison etc.) ! C’est pour cela que la réglementation sur les ERP interdit la présence de plus de 3 litres d’eau mitigée entre la boucle d’eau chaude et le point de puisage de l’eau.

Mitiger au plus près du point de puisage permet d’amener la boucle d’eau chaude à proximité des appareils sanitaires. Ce faisant, on s’assure que l’eau circule à température élevée pour prévenir la croissance des microorganismes. Une fois installées dans les canalisations, les colonies de bactéries sont difficiles à déloger : la prévention au moment de la conception est donc une stratégie gagnante.

Il est également indispensable que des purges régulières soient réalisées au niveau des robinetteries pour renouveler l’eau et maintenir un haut niveau d’hygiène du réseau. À cet égard, toutes les solutions électroniques DELABIE permettent un rinçage périodique automatique 24h après la dernière utilisation : aucun oubli n’est possible.

Focus sur le sporting 2 securitherm

→ La colonne de douche automatique qui mitige de près

Dans la gamme DELABIE de robinetterie pour les lieux publics, le tout nouveau SPORTING 2 SECURITHERM apporte une solution particulièrement adaptée : il mitige au point de puisage sans risque de brûlure pour l’utilisateur et réalise automatiquement des rinçages antibactériens.

Cette colonne de douche électronique, alimentée sur secteur ou par piles, intègre un mitigeur thermostatique dans la tête. Cette conception unique permet d’alimenter directement la douche à la température du réseau. Ce système évite toute stagnation d’eau mitigée entre la boucle d’eau chaude et le point de puisage.

La conception du SPORTING assure également l’absence d’eau non-renouvelée à l’intérieur du panneau.

→ Du confort et de la sécurité

Dès que l’utilisateur passe la main devant la cellule électronique, il obtient une eau préréglée à température constante et stable, même en cas de variation de débit ou de pression dans le réseau.

En cas de coupure d’eau froide, l’alimentation en eau chaude est instantanément interrompue, ce qui garantit la sécurité anti-brûlure.

Et inversement, pour éviter le risque de « douche écossaise » !

→ Pensé pour simplifier la vie du gestionnaire, de l’installateur et de l’utilisateur

L’avantage de ce modèle au prix compétitif réside aussi dans sa finesse et sa modularité. Cela le rend facile à installer, quelle que soit la configuration des lieux, dans les ERP comme les piscines, spas, complexes sportifs, internats, ...

Les économies d’eau sont évaluées à environ 80 % par rapport à une douche classique, grâce à l’électronique (coupure automatique) et au débit réduit (6 litres par minute).

→ Hygiène de l’utilisateur et hygiène du réseau

Les solutions à activation électronique confirment leur popularité en ces temps de vigilance sanitaire extrême, car elles évitent le contact manuel avec la robinetterie. La douche s’active et s’arrête en passant la main devant le détecteur. Si l’utilisateur oublie d’arrêter l’eau, le robinet se ferme automatiquement après 60 secondes.

Après 24 heures sans utilisation, un rinçage de 60 secondes survient systématiquement, pour renouveler l’eau et maintenir une hygiène impeccable dans le réseau.

On ne change pas un design qui gagne

Dans sa première version temporisée, ce panneau de douche rencontre un succès important et durable, notamment pour son design épuré intemporel.

Sa variante électronique a respecté l’esthétique du produit d’origine, et il était tout naturel de la conserver pour ce nouveau modèle électronique et thermostatique.

Le challenge a donc été de faire tenir un véritable concentré de technologie dans le petit espace de la tête de la colonne : pari réussi !

Focus sur les premix

Le PREMIX COMPACT fait peau neuve

Le mitigeur PREMIX COMPACT renouvelle son design tout en améliorant encore le confort et la sécurité des utilisateurs.

Il offre un arrêt total et instantané de l’eau en cas de coupure d’eau chaude ou d’eau froide sur le réseau. Un utilisateur sous la douche évitera ainsi tout risque de brûlure ou de douche froide.

Le PREMIX COMPACT permet d’alimenter de 1 à 11 postes d'eau. Il offre une stabilité de température et un dispositif de coupure de sécurité de l’eau efficace, même lorsqu’il est alimenté à faible débit (5 l/min).

Le PREMIX NANO, une valeur sûre

Le petit format du PREMIX NANO en fait la valeur sûre à poser pour 1 à 2 postes d’eau. Il est donc possible de l’installer discrètement au plus près des robinetteries de lavabo ou de douche.

Malgré son format mini, il a toutes les qualités des modèles plus grands.

→ Lutte contre le développement bactérien en toute sécurité

La circulation de l’eau chaude sanitaire à une température élevée (> à 50°C) permet d’éviter le développement bactérien mais représente un risque de brûlure pour l’utilisateur. Positionnés au plus près des points de puisage, les mitigeurs PREMIX font baisser la température de l’eau chaude sanitaire délivrée par les robinetteries.

Ils ont donc le double avantage d’empêcher le développement des bactéries dans le réseau en permettant une circulation d’eau très chaude (> 50°C) et de garantir la sécurité des utilisateurs contre les brûlures.

Par ailleurs, la gamme PREMIX permet la réalisation aisée de chocs thermiques, qui visent à assurer périodiquement un nettoyage complémentaire des réseaux et des points de puisage.

