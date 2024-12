Diplômé en Marketing et Logistique industriel, mais aussi ancien journaliste dans le génie climatique, Thomas Hamon rejoint les rangs de Coedis. Sûrement son profil « académique et professionnel diversifié », contribuera à la représentation, le promotion et la synergie des différents secteurs représentés par la fédération.

Nouveau venu au sein de Coedis, fédération des Distributeurs d'Équipements et Solutions Électriques, Génie Climatique, Plomberie et Sanitaire. Il s’agit de Thomas Hamon, qui occupe désormais le poste de Responsable du Réseau Sanitaire, Chauffage, Plomberie, Génie Climatique.

« Un parcours académique et professionnel diversifié »

Parmi les missions confiées à M. Hamon : « renforcer les liens entre les acteurs de la filière et les adhérents de Coedis et défendre leurs intérêts face aux enjeux actuels », affiche-t-il dans communiqué, en se disant « honoré de rejoindre la fédération (…) et de contribuer au développement et à la promotion de la filière génie climatique ».

Il devra ainsi suivre les évolutions réglementaires et législatives liées aux secteurs de Coedis, tout en animant des groupes chez certaines commissions métiers, pour en tirer des compte-rendus. Thomas Hamon assurera la réalisation de supports pour l’attractivité des métiers et une présence sur le terrain, à travers des salons professionnels.

Un poste à la hauteur d’un « parcours académique et professionnel diversifié », comme l’évoque Coedis. Diplômé d'un bac scientifique et d’un DUT Qualité, logistique industrielle et organisation à l'Université d'Orléans, Thomas Hamon obtient sa licence Commerce & Marketing à Bordeaux en alternance aux Courses U, chez qui il contribue à l'optimisation de la préparation des commandes en ligne.

Cap ensuite vers le journalisme, lorsque M. Hamon rejoint en 2015 le média Clima+Confort, rebaptisé Génie Climatique Magazine. Trois ans après, il travaille pour la rédaction Chaud Froid Performance (CFP).

Virginie Kroun

Photo de Une : Thomas Hamon - Coedis