Fondé en 1928, DELABIE est un groupe familial indépendant, dont le site de production se situe dans le bassin de la robinetterie française, à Friville (Picardie maritime, berceau historique de la robinetterie).





Leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour collectivités, DELABIE a renforcé sa position et élargit son offre produits avec l’acquisition des sociétés

Chavonnet (leader Français de la robinetterie pour hôpitaux), Sogeprove (fabricant de barres de sécurité, de sièges de douche et d’équipements d’hygiène en inox) et Douglas (fabricant de mitigeurs thermostatiques pour collectivités au Royaume-Uni).



Les produits DELABIE sont reconnus pour leur endurance inégalée, offrant ergonomie, sécurité, hygiène totale et poursuivent un objectif permanent d’économie d’eau.





L’offre de DELABIE est aujourd’hui composée de 6 gammes spécifiques :



• Robinetterie pour lieux publics

• Robinetterie pour Hôpitaux et EHPAD

• Equipements d'Accessibilité - Accessoires d'hygiène pour collectivités

• Robinetterie pour Cuisines Professionnelles

• Robinetterie de Sécurité

• Robinetterie et pièces pour rénovation