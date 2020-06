InterfaceFLOR, leader mondial de la conception de revêtements de sol modulaires innovants et pionnier en matière de développement durable, a dévoilé ses dernières collections ! Directement inspirés par les plus grandes tendances artistiques, sociétales et culturelles du moment, les nouveaux modèles reflètent diverses influences : le retour du vintage, le désir de luxe, le style industriel ou encore le retour à des formes plus naturelles et organiques. Incarnant les tendances actuelles, tout en évoquant une certaine nostalgie du passé, les dernières collections d’InterfaceFLOR proposent une grande variété de couleurs, de matières et de techniques de pose, permettant de créer un intérieur ultra moderne tout en conservant un aspect intemporel.