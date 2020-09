Face à une demande croissante sur le marché airless, TOUPRET continue le développement de sa gamme d’enduits AIRSPRAY. Il s’agit d’une offre complète d’enduits d’égalisage, de finition et de collage des bandes, spécialement conçus pour une pulvérisation à la machine Airless.

Application mécanisée : les atouts de la machine Airless

De manière générale, l’application mécanisée d’un enduit offre une productivité sur les chantiers de 50 % supérieure par rapport à une application manuelle. C’est un réel avantage pour les professionnels, tant sur les chantiers neufs qu’en rénovation, en particulier sur les grandes surfaces. C’est pourquoi les artisans du BTP sont de plus en plus nombreux à faire le choix de la mécanisation.



Dans ce domaine, l’application Airless a pris un véritable essor ces dernières années. Reposant sur la pulvérisation d’enduit sans air, cette technique permet une dépose régulière et encore plus rapide du produit sur le support. Elle offre par ailleurs un confort d’utilisation incomparable. Moins bruyante et plus maniable qu’une machine à projeter, l’Airless se distingue également par un encombrement réduit.

AIRSPRAY : des enduits pour tous types de chantiers Airless

Avec sa gamme d’enduit AIRSPRAY, TOUPRET répond à toutes les typologies de chantier. Cette offre d’enduits développés en étroite collaboration avec des entreprises partenaires permet en effet de réaliser tous travaux de dégrossissage, lissage, finition et collage de bandes à joint.



TOUPRET AIRSPRAY 2 en 1 est un enduit en pâte garnissant et lissant applicable à l’Airless proposant un grand confort de lissage pour une finition soignée.

TOUPRET AIRSPRAY 2 en 1 SANEO, est sa version dépolluante. Capable d’éliminer les formaldéhydes présents dans l’air, cet enduit permet de répondre aux contraintes réglementaires sur la qualité de l’air intérieur qui s’imposent progressivement dans les établissements recevant du public (ERP) depuis 2018.



TOUPRET AIRSPRAY G est un enduit d’égalisage en pâte, intérieur, très garnissant jusqu’à 5 mm avec une finition courante pour un excellent rapport qualité prix.

TOUPRET AIRSPRAY F, complément idéal du TOUPRET AIRSPRAY G, est un enduit de finition autolissant proposant un aspect tendu, légèrement pommelé. Il permet également d’enduire facilement les plafonds.

TOUPRET AIRSPRAY J est un enduit 2 en 1 permettant une finition soignée et le collage de bandes à joints. Il s’applique sur les plaques de plâtre à bords amincis et faces cartonnées (avec ou sans isolant).



TOUPRET TX PULSAR est un enduit spécialement adapté aux petits Airless, à partir d’un débit de 1,25 l/min. Il est particulièrement pour les chantiers dans des logements occupés ou des travaux d'agrandissements.



Pour l’extérieur, TOUPRET EGALISS FACADE pâte est un enduit allégé pour une application manuelle ou airless particulièrement adaptée pour gagner du temps sur vos chantiers façade. Par sa formule en pâte allégé, cet enduit est conçu pour être garnissant et lissant tout en garantissant un grand confort d'application et une excellente adhérence sur tous types de supports neufs ou à rénover, bruts ou peints, même bloqués...

Marque de référence en matière d’enduits pour les professionnels, TOUPRET poursuit son développement dans les enduits spécialement conçus pour l’application mécanisée que ce soit en airless avec la gamme Airspray ou en projection avec la gamme Puls’Air.

